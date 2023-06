Tomasz Kammel traci program w TVP. Wiemy dlaczego

Tomasz Kammel pracuje w mediach od ponad 25 lat. Na swoim koncie ma prowadzenie wielu programów oraz wydarzeń. Śmiało można go nazwać twarzą Telewizji Polskiej.

Obecnie Tomasz Kammel prowadzi śniadaniowe pasmo TVP „Pytanie na Śniadanie” oraz popularny talent-show „The Voice of Poland”. Ze stacją jest związany od 1997 roku. Do niedawna widzowie mogli go oglądać także w teleturnieju „Wiesz czy nie wiesz?”. Format polegał na tym, że dwie drużyny złożone rywalizują ze sobą, odpowiadając na pytania dotyczące różnych naukowych ciekawostek. Gwiazdor koordynował rozgrywki, natomiast Rafał Brzózka objaśniał rywalizującym i widzom różne zagadnienia.

Tomasz Kammel bez jednej z posad w TVP. Prezes zdradził powód

Teraz okazuje się, że program emitowany w wiosennej ramówce „Wiesz czy nie wiesz?” znika z anteny TVP. Do tej pory mogliśmy go oglądać po godzinie 21 w niedzielne wieczory. Mimo że wyniki oglądalności (1,15 mln) były całkiem zadowalające, to musi ustąpić miejsca popularnemu randkowemu show „Rolnik szuka żony”.

– Ten slot (niedziela 21.25) jest bardzo specyficzny, bo w ciągu roku mamy dwie pozycje, które mają ogromną wierną widownię, czy „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” – powiedział Wirtualne media prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

Szef Telewizji Polskiej dodał, że format najwcześniej wróci do ramówki wiosną przyszłego roku. Dziennikarze wspomnianego serwisu zapytali Matyszkowicza, czy jest szansa, że tak jak niemiecka wersja Wiesz czy nie wiesz?, która emitowana jest codziennie, polska także będzie pokazywana częściej. Mateusz Matyszkowicz zaprzeczył. Podkreślił, że TVP ma już szeroki wybór teleturniejów pokazywanych codziennie: „Jaka to melodia?”, „Va Banque” czy „Jeden z dziesięciu”.

