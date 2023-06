Doda skradła show na festiwalu Polsatu. Zdradziła, że przed występem doszło do sporej wpadki

Nie milknie echo po spektakularnym występie Dody podczas festiwalu Disco pod Gwiazdami Białystok 2023. Gwiazda wyskoczyła z lodówki i nie jest to przenośnia. Wokalistka zdradziła jednak, że nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Mimo że na festiwalu Disco pod Gwiazdami Białystok 2023 wystąpiło wiele światowych gwiazd, to bez wątpienia całe show skradła Doda. Gwiazda wyskoczyła z lodówki i to dosłownie.

Festiwal Disco pod Gwiazdami Białystok 2023

Za nami jeden z topowych festiwali Polsatu. W piątkowy wieczór na scenie nie zabrakło gwiazd, które stworzyły taneczne histy wszech czasów. Na scenie mogliśmy zobaczyć takich wokalistów jak: Thomas Anders & Modern Talking, Minelli, Olivia Adams, Mikolas Josef, S.T.S.B Fka Fun Factory, ATC, rumuński zespół Akcent, Velvet, Loona, Ricchi e Poveri.

Na scenie pojawili się też polscy wykonawcy: Daria Marx, Skolim, Komodo, Oskar Cyms, Viki Gabor, Mezo & Liber, Kasia Wilk czy Doda. Ta ostatnia wyskoczyła z lodówki i nie jest to przesada – wokalistka naprawdę miała na scenie czarno-czerwoną lodówkę.

Doda w czasie koncertu wyskoczyła z lodówki. Wcześniej doszło do wpadki

W czasie wykonywania utworu Melodia ta Doda wyskoczyła z pomarańczowo-czarnej lodówki, która kolorystycznie pasowała do jej stroju oraz tancerzy. Gwiazda zrobiła na widzach i uczestnikach koncertu naprawdę ogromne wrażenie. Chwilę po zakończeniu show w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Jak się jednak okazuje, nie wszystko od początku szło tak dobrze.

Dorota Rabczewska przyznała na Instagramie, że jeszcze przed występem doszło do sporej wpadki. Kochani, ja już pozdrawiam was z mojej drzemki, jak przed każdym występem [...]. Nie ma mnie na próbie generalnej, bo mój menedżer mnie o tym nie poinformował, zapomniał o tym, także nie wiem, włączajcie, zobaczymy, co będzie – stwierdziła celebrytka nagrywając materiał prosto z hotelowego łóżka.

Jak się jednak okazało, to nie przeszkodziło Rabczewskiej skraść show.

