Doda wyskoczyła z lodówki, a fani tańczyli na scenie. Jak przebiegało Disco pod Gwiazdami Białystok 2023?

Za nami jeden z topowych festiwali Polsatu. Na scenie nie zabrakło gwiazd, które stworzyły taneczne histy wszech czasów. Na scenie mogliśmy zobaczyć takich wokalistów jak: Thomas Anders & Modern Talking, Minelli, Olivia Adams, Mikolas Josef, S.T.S.B Fka Fun Factory, ATC, rumuński zespół Akcent, Velvet, Loona, Ricchi e Poveri.

Doda na Disco pod Gwiazdami wyskoczyła z lodówki

Na scenie pojawili się też polscy wykonawcy: Daria Marx, Skolim, Komodo, Oskar Cyms, Viki Gabor, Mezo & Liber, Kasia Wilk czy Doda. Ta ostatnia wyskoczyła z lodówki i nie jest to przesada – wokalistka naprawdę miała na scenie czarno-czerwoną lodówkę.

Prowadzący Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Rock już opowiadając o występie gwiazdy, zapowiedzieli, że wyskoczy z lodówki. Nie było to jednak nawiązanie do powrotu Dody do show-biznesu: nowych reality-show, kolejnej płyty, promocji swojej twórczości. Doda podczas Disco pod Gwiazdami Białystok 2023, zaczęła swój występ od wyjścia ze wspomnianego urządzenia AGD. Na swoje miała lateksowy strój. Był on w kolorach czarno-czerwonym, tak, jak reszta tancerzy.

Fani byli zachwyceni. Nie tylko ci przed sceną, ale także widzowie oraz internauci. T„akie show to tylko Doda potrafi zrobić! Jak zawsze występ rewelacyjny”; „Doda jak zawsze pozamiatała i ten pomysł z lodówką” – czytamy.

Disco pod Gwiazdami Białystok 2023

Mimo ogromu hitów, które wszyscy z nas znają, największe gwiazdy wykonały zaledwie po jednym przebojów. Tym razem jednak nie tylko wykonawcy czuli się jak gwiazdy, ale także uczestnicy festiwalu w Białymstoku. Kilka par tańczyło na specjalnym podeście i po każdej rundzie dwie osoby odpadały z rywalizacji. Starania par oceniali Tomasz Barański i Hanna Żudziewicz.

Czytaj też:

Rozenek-Majdan mówi o swoim nowym programie. „Nie mogę się doczekać”Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak o odejściu ze śniadaniówki TVN. Zdradziła, czyja to decyzja