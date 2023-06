Dramatyczne reakcje fanów na zmiany w „Dzień Dobry TVN”. „Nie możecie nam tego zrobić!”

W piątek 23 czerwca w wydanym oświadczeniu stacja TVN poinformowała, że z programem „Dzień Dobry TVN” żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. W formacie nie zobaczymy też Agnieszki Woźniak-Starak oraz Małgorzaty Rozenek-Majdan, które jednak w zamian otrzymają własne programy.

„Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiedział TVN. Prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Nie jest jasne, co stanie się z Filipem Chajzerem. Portal Wirtualne Media informuje, że przez jakiś czas, z powodów zdrowotnych, nie wróci do formatu.

Widzowie reagują na zmiany w „Dzień Dobry TVN”

Komunikat o zmianach w „Dzień Dobry TVN” stacja zamieściła też w mediach społecznościowych, dając widzom możliwość wypowiedzenia się na ten temat. To, że nie są zadowoleni, byłoby niedopowiedzeniem.

Fani „Dzień Dobry TVN” najczęściej zwracają uwagę na to, że stacja pożegnała się z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem. „Ale jak to bez Ani i Andrzeja”; „Kalczyńska i Sołtysik to mega profesjonalna para, zupełnie niezrozumiała decyzja”; „Kalczyńska to klasa sama w sobie i tak też prowadziła każdy poranny odcinek z klasą, szkoda”; „Bez Pani Ani i Pana Andrzeja no nie wierzę szkoda”; „Duet Anna i Andrzej to klasa sama w sobie. Brak słów”; „Powiem tak – jak dla mnie katastrofa ddtvn bez pani Ani i pana Andrzeja to sytuacja nie do wyobrażenia” – piszą.

Wiele osób narzeka też na to, że nie zobaczy w nowych odcinkach Agnieszki Woźniak-Starak, a część nawet „domaga się” jej przywrócenia.

„Ten program już nigdy nie będzie taki sam bez Pani Agnieszki”; „Bez Agnieszki Woźniak-Starak nie oglądam. Cóż za nieporozumienie”; „Pani Agnieszko dlaczego? Zawsze czekałam na poranki z panią”; „Najbardziej boli odejście Pani Agnieszki Woźniak-Starak, bo to rzeczywiście świetna dziennikarka i przemiła kobieta”; „Jak mogliście nam to zrobić? Przecież jest bardzo lubiana i świetnie prowadzi program”; „Pani Agnieszko proszę nam tego nie robić i nie odchodzić. Cała moja rodzina i wszyscy znajomi uwielbiamy panią w tym programie. Proszę wrócić. Już tęsknimy” – czytamy.

Wielu ludzi już „obstawia” nazwiska nowych prowadzących. „Czekamy na nowe pary Piotr Gąsowski, Katarzyna Skrzynecka, Marzena Rogalska” – pisze jedna z internautek.

