Edward Miszczak realizuje kolejny pomysł. Jest nowe reality show Polsatu

Od kiedy Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego Polsatu, w stacji wiele się zmieniło. Kilka z najważniejszych formatów show jak „Twoja twarz brzmi znajomo” czy „Nasz Nowy Dom” straciło osoby tworzące te programy. W Polsacie nie zobaczymy już Katarzyny Dowbor, Katarzyny Skrzyneckiej, Piotra Gąsowskiego czy Michała Wiśniewskiego.

Widzowie stacji w wiosennej ramówce obeszli się smakiem w kwestii „Tańca z Gwiazdami”. Show ma powrócić do ramówki dopiero jesienią.

Nowy program Polsatu. Edward Miszczak zdradził, na czym będzie polegać format

Teraz serwis Pomponik dotarł do informacji, że już niedługo na Polsacie ma pojawić się program „The Real Housewives”, to amerykański format, który odniósł ogromny sukces na całym świecie. Polska wersja pojawi się już jesienią.

„The Real Housewives Warszawa” – na czym polega?

The Real Housewives, to reality show, w którym widzowie obserwują życie uczestniczek. Kobiety na swój sukces zapracowały same. Zajmują się różnymi dziedzinami: kosmetologią, hotelarstwem, medycyną czy high-tech. Kamery będą im towarzyszyć w różnych momentach.

– Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty? – powiedział wspominanemu portalowi Miszczak.

Mimo że „The Real Housewives” to dopiero pierwsza polska edycja, to globalnie już 35. Show jest bardzo popularne w Australii, Francji, Włoszech, Niderlandach, na Węgrzech i w Grecji.

Czytaj też:

Zło, które zostało udokumentowane. Nowe propozycje od Canal+Czytaj też:

Agnieszka Hyży zażartowała ze zwolnień Edwarda Miszczaka. Odpowiedział jej