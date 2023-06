Kurzajewski wbił szpilę byłej żonie? Mówił o hejcie w programie na żywo

Od kiedy Paulina Smaszcz wyjawiła związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie przestaje wykorzystywać zainteresowania mediów. „Kobieta petarda” komentuje wszystko, co może, a najchętniej momenty, kiedy może uderzyć w swojego byłego męża. Zdążyła już posądzić go nie tylko o bycie złym partnerem i opiekunem psa, ale także o niespełnianie wymogów dobrego ojca. Kilka razy też podkreśliła, że celebryta zostawił ją w bardzo trudnym momencie życia – w czasie choroby.

Kurzajewski nawiązał do hejtu. Chodzi o Smaszcz?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek konsekwentnie nie komentują wypowiedzi Smaszcz. Jednak podczas jednego z ostatnich odcinków Pytania na Śniadanie w formacie była mowa o późnym macierzyństwie. Jak się okazuje, takie kobiety często są krytykowane w sieci. Prezenter błyskawicznie zareagował na ten wątek i nawiązał do hejtu.

– Dyskusja chyba jest bezcelowa w ogóle (...) Co kogo powinno obchodzić życie drugiej osoby, naprawdę, jak nie ma żadnej legitymacji do komentowania, już tym bardziej złośliwego komentowania, czy takiego hejtowania – ocenił.

Następnie dziennikarz podkreślił pozytywy późnego rodzicielstwa. – To raczej uświadamianie, mówienie o tym ogólnie, pokazywanie takich przykładów, pokazywanie też radości, którą czerpią i rodzice, ale też ile to może znaczyć dla dziecka, doświadczenie rodziców, również to życiowe, jeśli nie przede wszystkim życiowe. Myślę, że to powinniśmy promować i to właśnie pokazywać, że to macierzyństwo po czterdzieste jest naprawdę czymś pięknym – tłumaczył. Tego typu wypowiedzi jasno nawiązały do ciągłych docinek Pauliny Smaszcz.

