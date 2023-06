TUDUM 2023. Wiemy, kto wystąpi. Kiedy śledzić wydarzenie Netfliksa?

TUDUM, którego nazwę zainspirował dźwięk, który słyszycie przy rozpoczęciu każdego filmu lub serialu Netflix, to także największe na świecie wydarzenie poświęcone sztandarowym filmom i serialom platformy oraz ich twórcom i wykonawcom. Tegoroczna transmisja na żywo z Brazylii to także powrót do korzeni, bo właśnie tutaj w 2020 roku odbyła się pierwsza edycja imprezy.

Tegoroczna światowa transmisja na żywo nadawana z parku Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) w São Paulo to część trzydniowego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 16–18 czerwca w przestrzeni wystawienniczej (teren biennale) parku. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji ponad 2000 metrów kwadratowych, gdzie wezmą udział w aktywnościach, grach, posłuchają na żywo muzyki i nie tylko, a przede wszystkim będą mogli zobaczyć z bliska swoje ulubione gwiazdy.

W wydarzeniu na żywo wezmą udział następujący aktorzy i aktorki:

Chris Hemsworth, Sam Hargrave — „Tyler Rake”

Arnold Schwarzenegger — „FUBAR”

Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt — „Misja Stone”

Chase Stokes — „Outer Banks”

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley — „Problem trzech ciał”

Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan, Joey Batey — „Wiedźmin”

Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella — „Rebel Moon”

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu — „Awatar: Legenda Aanga”

Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas — „Sintonia”

Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar — „One Piece”

André Lamoglia, Valentina Zenere — „Szkoła dla elity”

Nicola Coughlan — „Bridgertonowie”

India Amarteifio, Corey Mylchreest — „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”

Maisa — „Znów mieć 15 lat”

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison, Darren Barnet — „Jeszcze nigdy…”

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda i Vedang Raina — „The Archies”

Aria Mia Loberti, Louis Hofmann — „Światło, którego nie widać”

Pojawią się także inni wyjątkowi goście:

Gość ze „Stranger Things”

Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday — „Wednesday”

„Squid Game”

„Squid Game: Wyzwanie”

Penn Badgley — „Ty”

Lily Collins — „Emily w Paryżu”

Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw — „Lift”

Pedro Alonso — „Berlin”

Nick i Vanessa Lachey — „Miłość jest ślepa”

Chloe Veitch — „Too Hot To Handle”

Ralph Macchio, William Zabka i obsada „Cobra Kai”

Corinna Brown, Kizzy Edgell — „Heartstopper”

Omar Sy — „Lupin”

John Boyega, Teyonah Parris — „Sklonowali Tyrone’a”

Clara Galle, Julio Peña Fernández — „Przez moje okno: Rozdzieleni”

Dianna Agron, Tenoch Huerta, Bobby Luhnow — „Jodie – wybraniec”

Golda Rosheuvel — „Bridgertonowie”

TUDUM 2023. Kiedy?

TUDUM odbędzie się już 17 czerwca o godz. 22:30 czasu polskiego. Wydarzenie śledzić można na kanale YouTube Netfliksa.

Czytaj też:

Michał Figurski poprowadzi nowy program Polsatu. Na czym polega „Temptation Island”?Czytaj też:

„Madame Web”. Wiemy, w kogo wcieli się w filmie Sydney Sweeney!