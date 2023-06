Ogromne zmiany w „Pytaniu na Śniadanie”. Fani zareagowali jednoznacznie

W jednej z najpopularniejszych śniadaniówek „Pytanie na Śniadanie” zaszły spore zmiany. Produkcja podzieliła się nimi w mediach społecznościowych, a fani w komentarzach nie kryli zachwytu. „Rewelacja” – czytamy w komentarzach. O co chodzi?

Zmiany w „Pytaniu na Śniadanie”

Prowadzący „Pytanie na Śniadanie” od kilku dni prowadzą program na zewnątrz. Jednak przeniesienie akcji całego show do innego pomieszczenia to nie lada wysiłek. Sofy zamieniają się na ławki, a stoliki kawowe na te ogrodowe. To jednak nie jest najważniejsza zmiana. W letnim studiu „Pytania na Śniadanie” znajduje się bardzo dużo kwiatów i roślin, które są widoczne w każdym ujęciu. Dodatkowo znajdują się też inne atrakcje jak huśtawka czy szklarnia.

Fani zachwyceni zmianą w „Pytaniu na Śniadanie”

W tym roku widzowie musieli długo czekać na przeniesienie produkcji do letniego studia, a wszystko za sprawą dość zimnej wiosny. Kiedy jednak to się stało i poinformowali o tym w mediach społecznościowych, fani nie kryli zachwytu. Pierwsze wydanie „Pytania na Śniadanie” w nowej odnośnie prowadziła Izabela Chrzanowska i Tomasz Kammel.

Kiedy twórcy formatu opublikowali zdjęcie prowadzących, jednocześnie poprosili internautów o raporty pogodowe z miejscowości, gdzie mieszkają. Fai show nie tylko opisali aurę panującą u nich, ale byli jednogłośni w kwestii zmian w „Pytaniu na Śniadanie”.

„Pięknie wyglądacie w plenerze, jesteście super”; „No kuchnia bajka! Plenerowe studio rewelacja!”„; Super studio, dużo kwiatów i zieleni”; „Świetnie urządzone macie [studio] do nagrywania programu, huśtawka, kuchnia, szklarnia. Wspaniałe miejsce” – czytamy.

