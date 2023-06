Wielkie powroty „Warsaw Shore”. Don Kasjo i Dzik znowu w akcji

Najbliższy odcinek najbardziej imprezowego show w Polsce „Warsaw shore” to kolejna dawka mocnych wrażeń. Emocje aż spodnie pękają/ Będą drugie podejście do La Pose, klubowy ice bucket challenge, niespodziewane oskarżenia, taniec w bieliźnie i jeszcze więcej dram. Przekonamy się też, że wszystkie drogi prowadzą do „Warsaw Shore”, a rozstanie z Ekipą wcale nie jest takie proste.

Nowy odcinek „Warsaw shore”

O poranku w willi będzie jeszcze słychać echa odejścia Mileny i Sequento. Wśród uczestników zapanuje niemała konsternacja, a za awanturę minionej nocy oberwie... Angelika. Kłótnię przerwie jednak wizyta niespodziewanych gości. Legendy programu tchną w Ekipowiczów nowe życie. Bo w „Warsaw Shore” pewne jest jedno – kiedy do akcji wkraczają Dzik i Don Kasjo, impreza będzie epicka.

Galeria:

Wielkie powroty w „Warsaw shore”. Co w nowym odcinku?

Wielkie powroty w „Warsaw shore”

Okazuje się, że z Ekipą nie tak łatwo się rozstać. Milena i Sequento po nocy pełnej przemyśleń postanowią wrócić do willi. Nie każdy jednak spotka się z ciepłym przywitaniem. W Oliwii znów obudzi się wewnętrzna „kokieterka”, jednak Kasjusz okaże się wyjątkowo odporny na jej zaloty. Wieczorem cała Ekipa wyruszy na imprezę.

W klubie czeka nas powrót królowej dram. Odrzucenie i podarte spodnie Angeliki staną się powodem afer, a Ola niespodziewanie postanowi rozebrać się w geście solidarności. Nieuzasadnione zarzuty doprowadzą Spikera do płaczu. Eliasz będzie chodził za Olą jak cień i nawet kubeł lodu nie pomoże ostudzić emocji... Czy kurtka to tylko pretekst do zemsty na Małym?

Tego dowiemy się w 10. odcinku „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” już w najbliższą niedzielę 4 czerwca o godz. 23.00 w MTV Polska.

Czytaj też:

Edyta Górniak odpowiedziała fance. Nazwała ją „baranem”Czytaj też:

Quiz z „Miodowych lat”. Jak dobrze pamiętasz kultowy serial?