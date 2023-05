Katarzyna Dowbor jednak była zaproszona na Telekamery? Stacja wydała oświadczenie

Po tym jak informacja, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzić programu „Nasz Nowy Dom” trafiła do sieci, internauci postanowili dać wyraz swojej sympatii, głosując na format w plebiscycie Telekamer. Show otrzymało statuetkę w kategorii Program rozrywkowy. Ku zaskoczeniu widzów, prezenterka nie zjawiła się na scenie, pojawiły się tylko osoby związane z produkcją. Nikt nie wspomniał też o wieloletniej prowadzącej show.

– Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. To jest ogromna nagroda także dla tych, których na co dzień państwo nie widzicie, czyli naszej ekipy realizacyjnej, która przez cały rok ten program dla państwa realizuje w różnych warunkach pogodowych – mówili ze sceny.

Katarzyna Dowbor wydała oświadczenie, w którym przyznała, że jest jej przykro, że nie tylko jej nie zaproszono, ale nawet o niej nie wspomniano.

Dowbor nie została zaproszona na Telekamery. Wydano oświadczenie

Teraz głos zabrali przedstawiciele telewizji Puls. Agnieszka Winiarska z biura prasowego w oświadczeniu przesłanym do Plotka zapewniła, że prezenterka na pewno została zaproszona.

„Zaproszeniami dla nominowanych od lat zajmuje się wydawnictwo Bauer — organizator plebiscytu Telekamer. Potwierdziłam z wydawnictwem Bauer, że pani Katarzyna Dowbor otrzymała zaproszenie na galę” -czytamy.

Katarzyna Dowbor o programie „Nasz Nowy Dom”. Jakie ma teraz plany?

W rozmowie z „Wprost” dziennikarka przyznała, że ostatnie 10 lat, przez które mogła prowadzić format, wspomina jako piękny czas. – To pomaganie stało się najważniejsze i cieszę się, że dano mi przez 10 lat taki program prowadzić. To jest chyba marzenie każdego dziennikarza, żeby robić taki program, który będzie niezwykle ważny dla ludzi. To mi się udało. Cieszę się bardzo i rzeczywiście to był piękny czas w moim życiu – zaznaczyła.

Czym teraz zajmie się Katarzyna Dowbor? Gwiazda podkreśliła, że będzie walczyć o siebie i o to, żeby „nie usiąść na tej kanapie”, chociaż jest już emerytką. – Będę robiła wolontariat, założę fundację albo będę ratować psy, koty, konie, bo je uwielbiam. Zawsze coś dla siebie znajdę. Ale myślę, że warto być aktywnym, warto walczyć o to, żeby nie zasiąść na tej kanapie i nie przełączać tylko kanałów w telewizorze. Ja myślę, że to jest bardzo istotne – mówiła Dowbor.

