Na Netflix wraca „Miłość jest ślepa”. Poznajcie nowych uczestników hitu!

Już wkrótce znów nadarzy się okazja, by poflirtować, zakochać się i wziąć ślub (albo go nie brać), bo znamy datę premiery 3. sezonu programu „Miłość jest ślepa: Brazylia” — to 7 czerwca.

Program ponownie poprowadzą Camila Queiroz i Klebber Toledo. Tak jak w poprzednich sezonach, kobiety i mężczyźni poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. Na tym etapie uczestnicy nie będą wiedzieli, jak wygląda druga osoba, i na podstawie samych rozmów będą musieli zdecydować, przed kim uklękną i się oświadczą. Zakochani spędzą razem miesiąc miodowy — w tym sezonie na przepięknej plaży Pipa w Rio Grande do Norte. Wreszcie czekać ich będzie najtrudniejszy etap: wspólne mieszkanie, obowiązki, poznanie z rodzinami i w końcu „tak” lub „nie” przed ołtarzem.

Netflix pokazał nam już uczestników 3. sezonu serii. Poznajcie ich i sprawdźcie, czy macie już swoich faworytów.

Uczestnicy 3. sezonu programu „Miłość jest ślepa: Brazylia”

Karen Bacic – 33 lata, prawniczka z Santos



Stanowcza, trudna do opanowania, pełna emocji. Łatwo się zakochuje i od razu wyobraża sobie małżeństwo i dzieci. Ma mnóstwo przyjaciół i nigdy nie przepuszcza okazji do weekendowej imprezy.



Daniela Silva – 36 lat, przedsiębiorczyni z São Paulo



Uważa, że jest bardzo atrakcyjna. Flirtując, woli grać pierwsze skrzypce. Unika związków z mężczyznami, którzy mają dzieci albo są młodsi od niej. Zależy jej, by znaleźć mężczyznę, który widzi przyszłość tak samo jak ona.



Maria Carolina Caporusso – 29 lat, przedsiębiorczyni z Ribeirão Preto



Maria mówi o sobie, że jest kontaktowa i zabawna, ale choć nie brak jej pewności siebie, w przypadku poważnych kwestii łatwo ją urazić. Zakochuje się na pierwszej randce i jest jedną z osób, które, marząc o ślubie, jednocześnie boją się za bardzo zaangażować.



Ágata Moura – 31 lat, dziennikarka z Sapopemba



Mówi, że jest najbardziej romantyczną osobą pod słońcem. Nie wierzyła, że można znaleźć miłość w aplikacji czy programie reality show. Ale po serii rozczarowań otworzyła się na nowe możliwości znalezienia drugiej połówki.



Bianca Sessa – 29 lat, dietetyczka z Santos



Jest bardzo kontaktowa i uwielbia rozmawiać, a poznawanie nowych osób to dla niej bułka z masłem. Jako zodiakalnego Barana cechuje ją silna wola. Jest mamą. Od dziecka marzyła o ślubie i ma nadzieję wreszcie stanąć przed ołtarzem w białej sukni i powiedzieć „tak” właściwemu mężczyźnie.



Daniel Manzoni – 31 lat, inżynier produkcji z São Bernardo do Campo



Daniel to znany kobieciarz. Gdziekolwiek się pojawi, przyciąga kobiecie spojrzenia, a jego terminarz jest zawsze pełny. Uwielbia muzykę sertanejo i choć ma o sobie wysokie mniemanie, twierdzi, że czas już się zmienić i ustatkować u boku przyszłej żony.



Renan Justino – 30 lat, fizjoterapeuta z Santos



Wesoły i kontaktowy facet. W kwestiach związków i rodziny wzorem są dla niego rodzice. Renan marzy, by tak jak oni zbudować zdrowy, szczery i trwały związek.



Valmir Reis – 34 lata, kierownik sprzedaży z São Paulo



Jest wyluzowany i ma w sobie coś z łobuza, ale nie zawsze okazuje to we właściwym momencie. W związkach bardzo się stara i dba o partnerkę. W miłości nie kryje swoich zamiarów — gdy kogoś lubi, nie waha się i bierze sprawy w swoje ręce.



Jarbas Andrade – 31 lat, przedsiębiorca z Guarulhos



Singiel i romantyk w starym stylu. Daje z siebie wszystko i często angażuje się bardziej niż powinien. Ma córkę.



Menandro Rosa – 31 lat, właściciel sklepu z São Paulo



Konkretny facet, który wie, czego chce, i to osiąga. Nie boi się ciężkiej pracy ani wyzwań. Cechuje go czułość, partnerskie podejście i charyzma, zależy mu na przyjaźni i lojalności. Chce dawać z siebie wszystko, a rodzina to dla niego priorytet. Twierdzi, że jego największą wadą jest realizm i fakt, że nie zaakceptuje pewnych rzeczy, jeśli nie jest ich na 100% pewny.Czytaj też:

