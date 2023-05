Finałowy odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Komu pomoże Katarzyna Dowbor?

W finałowym odcinku 20. sezonu Katarzyna Dowbor pomoże pani Oli i jej dwóm córkom. Kobieta z pociechami mieszka w fatalnych warunkach w Dęblinie.

„Nasz Nowy Dom”. Komu tym razem pomoże ekipa na czele z Katarzyną Dowbor?

Tuż przy ogrodzeniu dęblińskiego lotniska, na maleńkiej działce stoi stary domek. Jest spełnieniem marzeń pani Oli, która po tym, jak zmarł jej ojciec, a matka popadła w uzależnienie, trafiła do domu dziecka. Przez lata odkładała każdy grosz z renty po ojcu, by ostatecznie kupić zrujnowany budyneczek przy pasie startowym.

Mimo dziesięciu lat starań, pani Ola i jej córki – Oliwka i Ala – nie mieszkają w takich warunkach, jak powinny. Udało się doprowadzić do domu wodę, ale jest w tylko jednym kranie. Łazienka jest w zasadzie bezużyteczna. Wodę do mycia bierze się z kranu kuchennego, grzeje na kozie, a potem nosi do wanny.

Pracująca fizycznie pani Ola po powrocie do domu poświęca czas na rąbnie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla córek. Oliwka jest niezwykle zdolna, ale w domu, w jednym pokoju dzielonym z mama i siostrą, nie ma miejsca by się rozwijać. To właśnie znalezienie dodatkowej przestrzeni będzie największym wyzwaniem dla ekipy Polsatu.

Finałowy odcinek programu „Nasz Nowy Dom”

Kiedy ostatni odcinek 20. sezonu „Nasz Nowy Dom”?

Finałowy odcinek formatu „Nasz Nowy Dom” zostanie wyemitowany w czwartek o godzinie 20.05 na antenie Polsatu. To ostatnia edycja programu, która prowadziła Katarzyna Dowbor. Jesienią stacja wyemituje kolejny sezon, którego prowadzącą jest Elżbieta Romanowska.

