Od złamania regulaminu przez Edytę Górniak do ubijania masła na scenie. Polska na Eurowizji

Polska pierwszy raz startowała w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku, bo dopiero wtedy dołączyła do Europejskiej Unii Nadawców, co dało jej taką możliwość.

Pierwszy wstęp Polski na Eurowizji i złamanie regulaminu

Propozycję reprezentowania naszego kraju początkowo otrzymała Edyta Bartosiewicz, ale wokalistka nie przyjęła tej propozycji. Ostatecznie reprezentowała nas Edyta Górniak. W latach 90. obowiązywała zasada, że uczestnicy mogą wykonywać piosenki tylko w ojczystym języku. Gwiazda postanowiła reprezentować Polskę z utworem „To nie ja!”. Podczas próby generalnej, która była emitowana, Górniak wykonała fragment po angielsku, tłumacząc się bólem gardła. Kilka krajów zaprotestowało i do końca nie było wiadomo, że czy Polka wystąpi w finale. Ostatecznie nikt nie złożył formalnej skargi, więc Górniak zaprezentowała swoje umiejętności i zajęła drugie miejsce. Jak do tej pory, to najlepszy wynik, jaki udało się otrzymać Polsce.

Mietek Szcześniak uniemożliwił Polsce start w Eurowizji

Rok później Polskę miała reprezentować Violetta Brzezińska, jednak chwilę później na antenie radiowej Trójki poinformowano, że to jednak Kasia Kowalska poleci na Konkurs Piosenki Eurowizji. W Oslo wokalistka wykonała utwór „Chcę znać swój grzech” i zajęła 15 miejsce w plebiscycie. W 1998 propozycję odrzuciła Natalia Kukulska, co dało szansę Annie Marii Jopek. Gwiazda zaprezentowała światu „Ale jestem” i zajęła 11 miejsce w plebiscycie. W wywiadach po konkursie kilkukrotnie podkreśliła, że po występie otrzymała kilka propozycji wydawniczych. Innego zdania była liderka zespołu Sixteen. Renata Dąbkowska określiła występ jako „klęskę”. Reprezentacja Polski zajęła 17 miejsce.

W 1999 roku komisja sprawująca pieczę nad konkursem najpierw wybrała utwór, a następnie osobę, która wykona „Przytul mnie mocno” Seweryna Krajewskiego i Wojciecha Ziembickiego. W przesłuchaniach uczestniczyli m.in. Andrzej Piaseczny i Kasia Stankiewicz. Ostatecznie na Eurowizji pojechał Mietek Szcześniak. Zajął zaledwie 18 miejsce. To sprawiło, że w kolejnym konkursie Polska nie mogła wziąć udziału.

Andrzej Piasek wystąpił na Eurowizji w futrze

Po przerwie w 46. Konkursie Piosenki Eurowizji Polskę reprezentował Andrzej Piasek Piaseczny, ponieważ Natalia Kukulska znów odrzuciła propozycję. Początkowo miał po polsku zaśpiewać utwór „Z kimś takim, ale ostatecznie zdecydował się na angielską wersję – wówczas było to już możliwe. Piasek zajął 20. miejsce, ale jego występ w futrze z pewnością przeszedł do historii.

Dwa lata później Polskę reprezentował szalenie popularny wówczas zespół Ich Troje. Grupa wykonała „Keine Grenzen – Żadnych granic”, utwór nawiązujący do zaprzestania wojen na świecie. Zajęli siódme miejsce, chociaż jak Wiśniewski podkreślił, ze względu na brak finansowego wsparcia ze strony TVP, muzycy zastanawiali się nad rezygnacją z konkursu.

Kilka lat później spore kontrowersje wywołał Ivan i Delfin, którzy reprezentowali Polskę w konkursie organizowanym w Kijowie. Utwór był nie tylko po polsku, ale także po rosyjsku. Zdania były mocno podzielone, niektórzy twierdzili, że piosenka zbyt mocno przypomina disco-polo i nie ma szans na zdobycie popularności np. w Wielkiej Brytanii. Mimo to została w miarę dobrze przyjęta, muzykom zabrakło zaledwie kilka punktów, by przejść do finału.

Kontrowersyjne ubijanie masła na scenie Eurowizji

W 2014 roku Polska postawiła na lokalne dźwięki i zdecydowano, że będzie nas reprezentować Cleo i Donatan. Fragment kiedy tancerki ubijały masło w rytm „My Słowianie” zdecydowanie przeszedł do historii. Mimo że nie którzy uważali występ za seksistowski, to publiczność była innego zdania. Artyści dostali się do finału i zajęli 14 miejsce. Kilka lat później na scenie Eurowizji wystąpił Michał Szpak. Wokalista w eliminacjach pokonał, chociażby Edytę Górniak czy Margaret. Ze swoją piosenką „Color of Your Life” zajął w finale 8 miejsce. W 2019 roku znów mogliśmy oglądać polski powrót do korzeni. To Tulia reprezentowała Polskę. Folkowa grupa zdecydowała się na połączenie tradycji z nowoczesnością. Wokalistki jednak nie dostały się do finału.

Oceniając występy polskich reprezentantów, nie można zapomnieć o Krystianie Ochmanie, który podbił serca publiczności. Wokalista dostał się do finału i zajął 12 miejsce.

