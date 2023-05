Internauci niezadowoleni z finałowego składu „Twoja twarz brzmi znajomo”. „Był najlepszy w tej edycji”

Obecna edycja show „Twoja twarz brzmi znajomo” budzi wiele emocji. Wszystko przez zmiany, które nastąpiły po objęciu władzy w Polsacie przez Edwarda Miszczaka. Mimo ogromnego doświadczenia w ocenianiu uczestników Katarzyna Skrzynecka nie zasiada już za stołem jurorskim. W tym miejscu nie zobaczymy też Michała Wiśniewskiego. Dołączył za to Paweł Domagała. W geście solidarności ze Skrzynecką z funkcji prowadzącego zrezygnował Piotr Gąsowski i zastąpił go Maciej Rock.

Uczestnicy „Twoja twarz brzmi znajomo”

Kolejną zmianą w obecnym sezonie jest dopuszczenie do rywalizacji uczestnika spoza show-biznesu. W castingach został wybrany Daniel Jaroszek. Poza nim w ikony popkultury wcielali się: Krzysztof Ibisz, Daria Marx, Natalia Janoszek, Piotr Stramowski, Katarzyna Kołeczek, Oskar Cyms i Julia Kamińska. Bez wątpienia przez pierwsze odcinki faworytem był Krzysztof Ibisz. Później najwyżej został oceniony Oskar Cyms, a następnie ich sukces powtórzyła również Julia Kamińska. W kolejnym odcinku zwyciężyła Natalia Janoszek, później Oskar Cyms, a w półfinale konkurencje zdeklasowała Daria Marx.

Internauci niezadowoleni z wyniku „Twoja twarz brzmi znajomo”

Teraz już wiemy, kto dostał się do ścisłego finału. To Oskar Cyms, Daria Marx, Julia Kamińska i Natalia Janoszek oraz Krzysztof Ibisz. Fani byli mocno rozczarowani, że z rywalizacją pożegnał się Daniel Jaroszek. Werdykt ostatniego „Twoja twarz brzmi znajomo” ocenili w komentarzach w mediach społecznościowych.

„Miałam nadzieję, że p. Daniel będzie w finale, był super”; „Żenujące to jest, zapraszają z castingu człowieka i nie dają mu szansy. Daniel był najlepszy w tej edycji, ale widać jak nie jesteś z show-biznesu, to nie masz”; „Natalia w tym odcinku miała naprawdę dobry występ, więc nie dziwi mnie, że dostała dużo punktów, ale jednak patrząc na całą edycję, to boli brak Daniela w finałowej czwórce. Ciągle był niedoceniany przez jurorów mimo świetnego wokalu i dobrych metamorfoz” – czytamy.

