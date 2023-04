„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Oto metamorfozy z ostatniego odcinka. Kto wygrał?

Na szczycie listy najlepszych uczestników „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” po 7. odcinku znajdowała się Julia Kamińska, która zdobyła 155 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Oskar Cyms, zgarniając 148 punktów. Tuż za nim Daria Marx (136 punktów) i Daniel Jaroszek (122 punkty). Rywalizacja o wielki finał trwała w najlepsze. Komu udało się pozmieniać układ tabeli?

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W kogo wcielili się uczestnicy?

Daniel Jaroszek pojawił się na scenie jako amerykański raper i piosenkarz Pitbull. – Różni się ode mnie pod każdym względem. Jest królem parkietu, klubów, taki cwaniak – opisywał bohatera uczestnik, któremu przypadła w udziale piosenka „Fireball” z 2010 roku.

Natalia Janoszek spotkała się z legendą – wcieliła się w Audrey Hepburn. Utwór, który wylosowała, „Moon River”, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej kultowego filmu „Śniadanie u Tiffany'ego”. – Wokalnie byłam przerażona. To wszystko jest na dużym powietrzu, co jest dla mnie trudne. Zdecydowanie łatwiej mi się śpiewa tak jak Ruslana – uczestniczka miała pewne obawy co do występu.

Za sprawą Krzysztofa Ibisza nastąpiła zmiana klimatu. Prezenter sięgnął po postać Amandy Lear. – Będzie to dla mnie trudne być kobietą, która uwodzi, która jest wampem – rozważał uczestnik show. – Była muzą wielu znanych nazwisk. Salvador Dali, David Bowie, Brian Jones – wyliczał. Utwór, który zaprezentował to „Enigma (Give a Bit of Mmh to Me)”. Jego premiera odbyła się w 1978 roku, ale kolejną falę popularności przeżył w 2004 roku, gdy użyto go w jednej z reklam.

Wakacyjny przebój prosto ze Stanów Zjednoczonych. Daria Marx zmierzyła się z raperem o imieniu Nelly i popularną piosenką „Hot in Here” z 2002 roku. – Łatwo się na to patrzy, bardzo źle się to śpiewa – mówiła wokalistka przed wejściem do windy.

Katarzyna Kołeczek przypomniała hit Cyndi Lauper z 1983 roku. Chodziło o znane i lubiane „Girls Just Want to Have Fun”. Aktorka nie kryła radości z tego, co przyniósł jej kołowrotek. Z kolorowego świata lat osiemdziesiątych widzowie przeszli do mrocznego metalu z początku lat dwutysięcznych. Piotr Stramowski przeobraził się w lidera formacji System of a Down i zaprezentował singiel „Chop Suey!”. Z kolei Julia Kamińska pokazała widzom swoje wcielenie Dua Lipy.

Oskar Cyms jako Robert Gawliński. Jak zaśpiewał? WIDEO

Najbardziej jednak w nowym odcinku – i to już po raz trzeci – jurorów i uczestników oczarował Oskar Cyms jako Robert Gawliński z zespołu Wilki.

– Jestem taki trochę nieśmiały jak on – mówił uczestnik podczas prób. – Co do śpiewania nie jest to jakieś wymagające, ale fajnie byłoby się zbliżyć do jego barwy – dodał. Oto efekty pracy nad przebojem „Na zawsze i na wieczność”:

– Nie wiem, skąd się bierze ten talent. Za co się nie weźmiesz, robisz z tego perłę – zwróciła uwagę Małgorzata Walewska.

– Znam go bardzo dobrze. Byłeś Gawlińskim. Twoje występy są zawsze na najwyższym poziomie i tak samo było tym razem – Robert Janowski był zachwycony show.

– Wspaniale barwowo i aktorsko – podsumował Paweł Domagała.

