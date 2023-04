Znamy zwycięzcę 6. edycji „The Voice Kids”. Oto finałowe występy

W finale 6. edycji „The Voice Kids” znaleźli sie: Marcel Tułacz (z drużyny Tomsona i Barona), Marysia Stachera (z drużyny Cleo) i Martyna Gąsak (z drużyny Dawida Kwiatkowskiego). Serce widzów i jury skradła jednak ta ostatnia. Triumfatorka konkursu zdobyła również kontrakt z polską wytwórnią muzyczną oraz 50 tysięcy złotych.

Jak wyglądał finał 6. edycji „The Voice Kids”?

W pierwszej części finału programu zaprezentowało się po troje uczestników z każdej z ekip. Byli to:

Marysia Stachera, Pola Płowiak i Miłosz Zarzeka z drużyny Cleo

Martyna Gąsak, Leon Olek oraz Miłosz Skierski z drużyny Dawida Kwiatkowskiego

Anna Laskowska, Marcel Tułacz i Kinga Kipigroch z drużyny Tomsona i Barona

Do części drugiej dotarli: Martyna Gąsak, która zaśpiewała „If I Were a Boy” z repertuaru Beyoncé, Marysia Stachera, która zaprezentowała się w utworze Whitney Houston „Run To You”, oraz Marcel Tułacz,który wykonał piosenkę Johna Legenda „All of Me”. Zdobywcy drugiego (Marysia Stachera) i trzeciego miejsca (Marcel Tułacz) także otrzymali nagrody – 30 i 20 tysięcy złotych, które będą mogli wykorzystać na rozwój swoich talentów.

Specjalni goście w finale „The Voice Kids”

W finałowym odcinku „The Voice Kids” pojawili się także specjalni goście. Mateusz Krzykała – zwycięzca poprzedniej edycji, ze swoją debiutancką piosenką „Samemu sobie”. Swoje najnowsze utwory zaśpiewali także Marcin Maciejczak, który wygrał w 3. edycji programu, oraz zwyciężczyni z 2021 roku – Sara James.

Specjalnym gościem programu była Blanka, która już za kilkanaście dni reprezentować będzie Polskę w konkursie Eurowizji w Liverpoolu. Młoda wokalistka zaśpiewała swój przebój „Solo”. Na scenie „The Voice Kids” wystąpili także Bryska, Carla Fernandes oraz Marceli Józefowicz.

