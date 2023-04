„Nasz nowy dom”. Wzruszająca historia pana Karola i jego córki. Nie mogą mieszkać w takich warunkach

Pan Karol po rozwodzie sam wychowuje siedmioletnią córeczkę Nikolę. – Nikola urodziła się w 2015 roku. Pół roku po ślubie żona powiedziała mi, że chyba mnie nie kocha. Załamałem się wtedy. To była taka moja pierwsza miłość. Przez rok próbowałem to ratować (...) Kiedy się rozstaliśmy, Nikola miała trochę ponad 2 lata. Na początku nie wiedziała w ogóle, o co chodzi, gdzie jest mama, dlaczego jej nie ma. Kiedy mówiła, że tęskni i płakała – wtedy było mi najciężej... – mówi.

Nikola mieszka z rodzicami, jej tata sam w starym budynku

Mężczyzna pracuje i studiuje, by podnieść swoje umiejętności i zarabiać więcej. Niestety pomimo tych starań, nie stać go na wyremontowanie starego domu, który kupił. W budynku nie ma wody ani kanalizacji, brakuje łazienki. Nikola mieszka u rodziców pana Karola, niestety on sam się tam już nie mieści, więc noce spędza w starym budynku.

Samotny ojciec bardzo chciał sam przystosować dom do potrzeb swoich i Nikoli, wewnątrz widać, że wykonał pewne prace, ale finanse naprawdę nie pozwalają na więcej. Katarzyna Dowbor jest pod wielkim wrażeniem, jak świetnie pan Karol radzi sobie z wychowaniem córki i jak walczy o ich przyszłość.

Za remont zabiera się ekipa Przemka Oślaka, a projekt nowego domu przygotuje Martyna Kupczyk. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia przed remontem domu, w którym po wizycie Dowbor, zamieszkała rodzina.

