„Król turniejów powrócił”. Marek Krukowski znów z wygraną

Marek Krukowski do pierwszego teleturnieju zgłosił się kiedy miał zaledwie 14 lat. I choć przeszedł eliminacje do „Wielkiej gry”, to był za młody, by móc wystąpić w finale. Kilka lat później w 1988 roku w tym samym formacie wygrał 200 tysięcy starych złotych.

– Tak to się mniej więcej zaczęło, a kiedy pierwszy raz udało mi się wygrać, to nie sposób było nie pójść na następne eliminacje i tak przez kilka dobrych lat — powiedział w wywiadzie dla „Pulsu Kwidzyna”.

Udział w teleturniejach jako stałe zajęcie

Krukowski rozrywkę z udziału w teleturniejach szybko potraktował jako jak pracę. Zaczął studiować polonistykę i filozofię, jednak żadnego z kierunków nie skończył.

Na swoim koncie ma udział w ponad 60 turniejach, a 50 z nich wygrał. W „Wielkiej grze” wystąpił aż 25 razy, z czego 15 razy ze studia wyszedł jako zwycięzca. W „Miliarderze w rozumie” mogliśmy go zobaczyć 18 razy, z czego nie wygrał tylko dwóch podejść. Dziewięć razy pojawił się w teleturnieju „Va Banque” i za każdym razem wygrał. Widzowie mogli też oglądać Krukowskiego w „Jednym z dziesięciu”, „Awanturze o kasę”, „Najsłabszym ogniwie”, „Magii liter”, „Telegrze” i „Szybkiej forsie”.

Nadszedł moment, że produkcja nie chciała już zapraszać uczestnika, który wygraną miał niemal w kiezeni. Kolejną szansę Krukowski dostał kiedy w 2005 roku powstał program „Najlepszy z najlepszych” prowadzony przez Olafa Lubaszenkę. To właśnie tam zapraszano wielokrotnych zwycięzców. Jak się można domyślić, Marek Krukowski zwyciężył pierwszą edycję.

Dokument o Marku Krukowskim

O wyjątkowym uczestniku teleturniejów powstał dokument. „Zawodowiec” został wyemitowany w 2002 roku w TVP. Tam poza Markiem Krukowskim wypowiadała się jego rodzina. – Tata musi tyle wygrywać, inaczej umrzemy z głodu – powiedział jeden z jego synów. Natomiast żona gwiazdora wielokrotnie podkreśliła, że chciałaby, żeby mąż znalazł pracę na etacie, która przyniesie comiesięczną pensję.

Kilka lat później spełnił marzenie żony i zaczął pracę w kwidzyńskiej bibliotece. Instytucji przekazał gromadzone przez lata książki i kolekcję winyli.

Wygrał większość teleturniejów, a teraz Turniej Mistrzów „Va Banque”

Kolejny raz widzowie zobaczyli Marka Krukowskiego w 2020 roku. Lider teleturniejów wystąpił w siedmiu odcinkach wznowionego „Va Banque” i sześć z nich wygrał. Później wziął udział w „Milionerach”, ale nie poradził sobie z pytaniem za 10 tysięcy złotych.

Teraz kolejny raz pojawił się w programie „Va Banque”, żeby wziąć udział w drugiej edycji Turnieju Mistrzów. W finale pokonał dwóch innych uczestników i kolejny raz wygrał. Tym razem na jego konto trafiło 100 tysięcy złotych.

