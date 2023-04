„Hotel Paradise All Stars” już w maju. Na czym będzie polegał program?

W „Hotel Paradise All Stars” wybrani uczestnicy sześciu dotychczasowych edycji reality show, znów zawitają w raju. Mieszkańcy, którzy obecnie nadal są singlami, zameldują się w hotelu i będą mieli okazję zawalczyć o miłość oraz duże pieniądze.

„Hotel Paradise All Stars”. Co wiemy?

Wszyscy zdążyli już poznać zasady tej gry i podczas swojego pierwszego pobytu mieli okazję przetestować różne strategie – jedni stawiali na uczucia, inni kierowali się rozsądkiem i chłodną kalkulacją. Jednak czy wyciągnęli wnioski i wcześniejsze doświadczenia będą pomocne w nowym rozdaniu?

Wracając do Hotelu Paradise nie wiedzą, z kim przyjdzie im spędzić kolejne tygodnie – czy będą to najwięksi rywale, a może byli partnerzy, z którymi mają nadal niezałatwione sprawy albo uczestnicy z innych edycji, których jeszcze tak dobrze nie znają? Czy postawią na nowe relacje, czy wrócą do poprzednich układów? Czy odżyją dawne zatargi? A może powrócą stare uczucia? Czy będą chcieli wykorzystać szansę i zawalczyć o miłość, której wciąż szukają? A może będą chcieli pokazać się z zupełnie innej strony? Tego wszystkiego widzowie dowiedzą się już w nowych odcinkach.

Kiedy premiera „Hotel Paradise All Stars”?

„Hotel Paradise All Stars” startuje w czwartek 25 maja na TVN7 o godz. 20:00. Program emitowany będzie też w piątki o tej samej porze.

