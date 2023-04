Edward Miszczak komentuje głośne zmiany w „Tańcu w gwiazdami”. Potwierdził je?

Po tym jak Edward Miszczak przejął fotel dyrektora programowego Polsatu, w stacji wiele się zmieniło. Na pierwszy ogień poszło show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Z fotelem jurora pożegnało się dwie osoby Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Te decyzje spowodowały, że z show odszedł też Piotr Gąsowski, a jego miejsce zajął Maciej Rock.

Kolejną zmianą było zdjęcie z Polsatu randkowego programu „Love island. Wyspa miłości”. Ostatecznie znalazł się on w ramówce TV4.

Miszczak komentuje zmiany w „Tańcu z Gwiazdami”

Później do mediów dotarły informacje, że „Taniec z Gwiazdami”, który wraca w jesiennej ramówce, będzie emitowany w niedziele, a nie jak dotychczas w poniedziałek. Tym samym ma zająć miejsce programu „Kabaret na żywo. Nowy skład 2”, który ma byc przeniesiony na sobotę. Dodatkowo za stołem jurorskim „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” mielibyśmy zobaczyć trzech ekspertów, a nie czterech jak w poprzednich edycjach.

Serwis Plejada postanowił zapytać Edwarda Miszczaka czy wspomniane medialne doniesienia są prawdziwe. Jak się okazało, nowy szef stacji był nimi zaskoczony i podkreślił, że to zdecydowanie za wcześnie na tego typu ustalenia i domysły.

– Na razie w sprawie „Tańca z Gwiazdami” nie mamy nic do powiedzenia. Trwają wstępne przymiarki do jesiennej edycji. Więcej szczegółów zdradzimy dopiero w połowie maja – powiedział Edward Miszczak. Szef stacji dodał też, że jest na to zwyczajnie za wcześnie. – Dziwię się tym medialnym doniesieniom [o zmianie jurorów], bo jest za wcześnie, by rozmawiać o jakichkolwiek konkretach – podkreślił.

Czytaj też:

Miłość w show-biznesie istnieje! Te gwiazdy to udowadniająCzytaj też:

Marcin Hakiel wróci do „Tańca z gwiazdami”? Katarzyna Cichopek komentuje