Olga Bończyk gościem specjalnym programu „Nasz nowy dom”. Zobaczcie mieszkanie przed metamorfozą

Tym razem Katarzyna Dowbor i jej ekipa budowlana do zadań specjalnych pomoże niesłyszącej pani Anecie i jej córce, którą wychowuje samotnie. Jako gość pojawi się aktorka Olga Bończyk, która także jest dzieckiem niesłyszących rodziców.

„Nasz nowy dom” – poznacie historię pani Anety i jej córki

Mieszkająca w Opatówcu Pani Aneta nie słyszy od urodzenia. W codziennym funkcjonowaniu i załatwianiu spraw urzędowych pomaga jej nastoletnia córka, którą samotnie wychowuje.

– Czuję się wykluczona z powodu mojej wady słuchu. Nikt nie chce mnie przyjąć do pracy, a bardzo chciałabym pracować – przyznaje Pani Aneta.

Kobiety żyją bardzo skromnie w starym, potwornie zawilgoconym mieszkaniu na parterze wielorodzinnego budynku. Grzyb i woda są dosłownie wszędzie. Piec, który ogrzewa pomieszczenia, stary i niesprawny, wymaga ciągłego nadzoru. Pani Aneta zagląda do niego co godzinę, w okresie grzewczym jest uwięziona w domu. Kamila marzy o fajnym pokoju nastolatki i o łazience, w której będzie ciepło i ładnie. Niestety, przy skromnych dochodach rodzina nie może nawet marzyć o remoncie.

– Marzy mi się, by w domu było ciepło. Żeby córka miała komfort, żeby dom był ocieplony, woda ciepła, ale dla mnie najważniejsze jest, by córka była szczęśliwa, by miała swój pokój – dodaje kobieta.

Ekipa Katarzyna Dowbor odmieni los pani Anety i jej córki

Na szczęście w Opatówcu pojawia się Katarzyna Dowbor, tym razem w towarzystwie tłumaczki Polskiego Języka Migowego – pani Agnieszki. Projekt nowego domu przygotuje Maciej Pertkiewicz, a remontem zajmie się Wiesław Nowobilski ze swoją ekipą.

Gdy w domu będzie odbywał się remont, rodzina odpocznie w hotelu. Jednak to nie koniec niespodzianek. Na miejscu pojawi się Kasia Dowbor z gościem specjalnym – Olgą Bończyk, znaną polską aktorką i wokalistką, która tak jak Kamila jest córką głuchych rodziców i w dzieciństwie mierzyła się z podobnymi problemami.

– Odkąd (dzieci CODA przy. red.) stają na własnych nogach, stają się opiekunami swoich rodziców, a to kumuluje bardzo wiele problemów, z którymi tak naprawdę trzeba mierzyć się przez całe życie – mówi Olga Bończyk.

