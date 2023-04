Danuta Martyniuk gorzko o wychowaniu syna. „Może to był mój błąd?”

Danuta Martyniuk na fali popularności związanej ze zmianami wyglądu postanowiła otworzyć się na temat wychowania syna. Daniel Martyniuk jest znany w mediach z wielu skandali.

Zenek i Danuta Martyniukowie sporo przeszli przez syna Daniela. Gdy kilka lat temu brał ślub z ciężarną Eweliną, wydawało się, że się ustatkuje. Nic bardziej mylnego. Daniel szybko rozstał się z żoną, stał się bohaterem kolejnych skandali, kilka razy wdał się w konflikt z prawem. Prowadził samochód pod wpływem narkotyków, za co uprawnienia zostały mu odebrane. To jednak nie zrobiło na synu gwiazdora szczególnego wrażenia i jeszcze kilka razy wsiadł za kierownicę.

Danuta Martyniuk otworzyła się na temat macierzyństwa

Danuta Martyniuk niedawno pochwaliła się operacją nosa, wcześniej spektakularnie schudła. Kobieta, która do tej pory stała w cieniu znanego męża wykonawcy muzyki disco-polo teraz chętnie pokazuje się w mediach. Podczas wywiadu z Karoliną Kalatzi w ramach cyklu „Intymne rozmowy” otworzyła się na temat macierzyństwa. Nawiązała do czasów, kiedy jej syn miał sporo problemów, a to ona i Zenon Martyniuk byli posądzani o złe wychowanie.

– To bardzo bolało, bo ja starałam się naprawdę być dobrą matką. Byłam opiekuńcza, może aż za opiekuńcza. Może to był mój błąd? (...) Sugerowali nam, że nie umieliśmy wychować syna. Staraliśmy się wychować jak najlepiej. Od małego mówiłam, co jest złe, a co dobre. Często jak przejeżdżaliśmy koło poprawczaka, to ja mówiłam: patrz, tutaj są niegrzeczne dzieci. Czytało się „wyrzucić go”... Kto to w ogóle pisze takie rzeczy, że wyrzucić na pastwę losu i nie interesować się?! Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam – powiedziała.

Dodała też, że ze względu na typ muzyki, jaką zajmuje się ojciec Daniela Martyniuka, chłopak często miał nieprzyjemności. – Miał przykrości w szkole przez to disco polo. Są ci, którzy kochają disco polo i ci, którzy nienawidzą. W różnych kręgach Daniel przebywał i przykro mu się robiło – przyznała.

Danuta Martyniuk, która początkowo miała napięte stosunki z matką jej wnuczki i byłą żoną syna, teraz poprawiła te relacje do tego stopnia, że może spędzać z dziewczynką dużo czasu. Opowiedziała o relacji z córką młodszego Martyniuka. – Mówią, że wnuki kocha się bardziej niż swoje dzieci i to jest prawda, bo swojemu dziecku nie pozwolisz na wiele, a wnuczka? Rób, co chcesz – dodała.

