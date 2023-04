„Taniec z gwiazdami” już nie będzie nadawany w poniedziałki. Zmiany w Polsacie

To ważna informacja dla wszystkich fanów „Kabaretu na żywo”. Jesienią format pojawiać się będzie na Polsacie w innym niż dotychczas paśmie. Wszystko przez „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, który wróci do telewizji z nowym sezonem.

„Kabaret na żywo” jest emitowany w telewizji Polsat co roku. To cotygodniowy show kabaretowy, w którym prezentowane są nowe i znane już skecze. Od wiosny nadawany jest pod nazwą „Kabaret na żywo. Nowy skład 2”. „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” za „Kabaret na żywo” Od stycznia 2023 roku Edward Miszczak jest wiceprezesem i dyrektorem programowym Telewizji Polsat. Podczas kilku miesięcy na tym stanowisku podjął już szereg decyzji, dotyczących ramówki i programów nadawanych w stacji. Teraz zmiana dosięgnęła kabaretów. Do tej pory format widzowie mogli oglądać w niedziele o godzinie 20:05. Teraz jednak nastąpi zmiana w jego emisji. Wszystko przez to, że jego dotychczasowe miejsce w ramówce zajmie „Dancing with the star. Taniec z gwiazdami”. Przez dwa ostatnie sezony show było nadawane w poniedziałkowe wieczory. W związku ze zmianą, „Kabaret na żywo” będzie teraz emitowany wieczorem w soboty. Portal WirtualneMedia.pl podaje, że średnia widownia „Kabaretu na żywo” w okresie od 5 do 26 marca br. wyniosła 1,50 mln osób. Czytaj też:

