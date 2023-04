Rodzina z Miechowa otrzymała nowy dom. Zobaczcie te wnętrza!

W podkrakowskim Miechowie mieszka pani Halina, energiczna i uśmiechnięta 70-latka, która codziennie opiekuje się wnukami. Mateusz ma 13 lat, a Marek 27 – jest osobą z niepełnosprawnością. Marek urodził się zdrowy, ale w wieku 4 lat uległ w wypadkowi. Córka pani Haliny, mama chłopców chorowała na nowotwór mózgu i niestety tę nierówną walkę przegrała, kilka lat później zmarł też ich ojciec.

– Ojciec chłopców był dobry, potem niepotrzebne wdał się w alkohol. Ten alkohol go zniszczył. Półtora roku temu zięć zmarł w szpitalu. Po śmierci zięcia przyszłam tu do dzieci, zaopiekowałam się od razu, bo bałam się, żeby nie pozabierali dzieci, bo zostały same. Mam sądownie to wszystko przyznane – mówiła w programie pani Halina.

Nowy dom dla rodziny z Miechowa

Do tej pory rodzina mieszkała w bardzo ciężkich warunkach. Przez dziurawe ściany do domu wdzierał się chłód, niekiedy pojawiały się też gryzonie. Dach przeciekał, a liczne schody uniemożliwiały Markowi normalne funkcjonowanie.

Dom zmienił się nie do poznania dzięki remontowi pod kierownictwem Przemka Oślaka i projektowi Marty Kołdej. W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia nowych wnętrz.

