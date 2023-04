Takiej riposty Wojewódzki się nie spodziewał. Koterski: Nie mierz wszystkich swoją miarą

Obecny sezon programu Kuby Wojewódzkiego pełen jest gwiazd z prawdziwego zdarzenia. Dziennikarz gościł już Karola Strasburgera, Tomasza Organka, Jerzego Kryszaka, Piotra Gąsowskiego czy Filipa Chajzera. W ostatnim odcinku na słynnej kanapie zasiedli Cezary Pazura i Michał Koterski.

Fani ocenili odcinek Kuby Wojewódzkiego

Już chwilę po emisji docinka Kuby Wojewódzkiego z udziałem Cezarego Pazury i Michała Koterskiego fani show postanowili skomentować go w internecie. W swoich ocenach byli jednogłośni i bardzo chwalili materiał.

„Bardzo fajny odcinek”; „Jeden z lepszych odcinków, jaki widziałem, a oglądałem prawie wszystkie. Wciąż musiałem się powstrzymywać, żeby się za głośno nie śmiać, bo synek spał za ścianą. To był program rozrywkowy, a nie jakieś tam wymuszone sztywne żarciki. Rewelacja. Polecam zobaczyć całość”; „No nareszcie to było show! Myślałam, że Misiek faktycznie pozamiatał, ale Pazura też dał radę”; „Misiek wymiata!!!! Jest błyskotliwość, jest dowcip, jest ciekawie! Wreszcie ktoś cię Kuba zagadał!; Jeden z najlepszych odcinków”; „Jeden z najlepszych odcinków. Takich dwóch jak was trzech, to nie ma ani jednego. Tercet przekomiczny. Odcinek petarda” – czytamy.

Koterski zaskoczył Wojewódzkiego ripostą

Podczas rozmowy aktorów i prezentera nie zabrakło kontrowersji. Szczególnie wiele pojawiło się ich w rozmowie z Michałem Koterskim. Nie jest tajemnicą, że jeszcze do niedawna gwiazdor prowadził intensywne życie uczuciowe i często zmieniał partnerki. Teraz jest bardzo wierzący i chętnie opowiada, jak Bóg pomógł mu, wygrać z uzależnieniami.

Kuba Wojewódzki starał się sprowokować celebrytę, często wracając do jego przeszłości. Koterski jednak odpowiadał twardo: Jestem dziś ojcem, partnerem...

Zanim zdążył skończyć w słowo wszedł mu samozwańczy król TVNu. – Kogo jesteś ojcem, to wiesz na pewno, a kogo jesteś partnerem, wiesz? – powiedział. To nie spodobało się jego rozmówcy. – Gdybym miał wskazać, z kim ty dziś jesteś, to bym nie wiedział – odwdzięczył się Koterski.

Wojewódzki także nie zostawił tego bez komentarza. – Nie, to już nie przesadzaj, nie mierz wszystkich swoją miarą – podkreślił. Ku zaskoczeniu prowadzącego aktor zaproponował mu podarowanie różańca, ten jednak nie przyjął tej propozycji.

