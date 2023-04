„Pan Wołodyjowski” oraz „Duma i uprzedzenie”. Co warto obejrzeć w Wielkanocny Poniedziałek?

Wielkanocny Poniedziałek to ostatni dzień świątecznej przerwy. Warto spędzić go na relaksie i obejrzeniu ulubionych produkcji. Jedno jest pewne, każdy znajdzie coś dla siebie.

Wielkanocny Poniedziałek w telewizji

Stacje przygotowały dla nas kilka klasyków jak „Pan Wołodyjowski” czy ekranizacji kultowej powieści „Duma i Uprzedzenie”. Będziemy mogli obejrzeć także kilka kultowych filmów romantycznych m.in. „Kopciuszek: roztańczona historia”, który jest współczesną wersją wyjątkowej bajki. W rolach głównych wystąpili Selena Gomez i Jane Lynch. Pojawi się też „Książę i ja”, gdzie również nie zabraknie uniesień i wzruszeń. Dla fanów silniejszych emocji polecamy „Hancock” oraz produkcję fantastyczną „Siódmy syn”.

Stacja Polsat z okazji stulecia Disneya przygotowała wyjątkową niespodziankę dla małych i dużych, a nie będą to tylko popularne animacje.

„Kopciuszek: roztańczona historia” – TVN 8.55



Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.



„Złoty kompas” – TVN 11.50



Posiadaczka złotego kompasu - Lyra z pomocą Lorda Asriela, pancernego niedźwiedzia i grupki sprzymierzeńców stara się pokrzyżować diaboliczne plany Pani Coulter.



„Pan Wołodyjowski” – TVP1 14.00



Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.



„Książę i ja” – TVP2 16.10



Znany w kraju z hulaszczego trybu życia duński książę wyjeżdża na studia do USA. Przekonany, że Amerykanki są bardziej wyzwolone od Europejek, próbuje uwieść pewną studentkę.



„Siódmy syn” – TVN 14.20



Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.



„Trolle” – TVN 16.35



Księżniczka Poppy wyrusza w pełną niebezpieczeństw przygodę, żeby uratować przyjaciół i pomóc towarzyszowi odnaleźć radość.



„W blasku nocy” – TVP2 18.25



Nastolatka cierpi na chorobę, która uniemożliwia jej przebywanie na słońcu. Od dawna zauroczona jest chłopakiem z sąsiedztwa, marząc o poznaniu go.



„Duma i uprzedzenie” – TVP2 20.10



Ekranizacja powieści Jane Austen. Życie pięciu sióstr w georgiańskiej Anglii odmienia się, gdy do sąsiedztwa sprowadza się dwóch kawalerów.



„Ocean's 8” – TVN 20.00



Debbie Ocean zbiera ekipę, planując skok stulecia - kradzież biżuterii z dorocznej gali w nowojorskim muzeum sztuki.



„Hancock” – Polsat 22.10

Ray, specjalista od PR, w dowód wdzięczności za uratowanie życia przez Hancocka, postanawia odbudować jego reputację. Czytaj też:

Quiz z seriali, którymi żył cały świat. Ile wiesz?Czytaj też:

Quiz z filmu „Znachor”. Uwaga, tylko dla prawdziwych fanów!