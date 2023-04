Byli dziecięcymi gwiazdami „Rodziny zastępczej”. Jak potoczyły się ich losy?

Serial „Rodzina zastępcza” nadawany był w latach 1999-2009, jednak widzowie chętnie do niego wracają. Trudno się dziwić, produkcja mogła pochwalić się nie tylko świetnym scenariuszem, ale i iście gwiazdorską obsadą. W głównych rolach występowali Piotr Fronczewski, Maryla Rodowicz i nieodżałowana Gabriela Kownacka.

„Rodzina zastępcza” to jednak przede wszystkim dzieci. W pierwszych odcinkach była ich piątka. Majka, którą grała Monika Mrozowska, Filip – Sergiusz Żymełka i trójka ich przybranego rodzeństwa: Aleksander Ihnatowicz – Romek, Aleksandra Szwed – Eliza i Misheel Jargalsaikhan – Zosia. Jak wyglądają dzisiaj i czym się zajmują?

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska zniknęła z ekranów, ale nie z sieci. Aktorka bardzo aktywnie udziela się na Instagramie i jest z fanami w stałym kontakcie. Celebrytka prowadzi warsztaty dla kobiet, a także napisała kilka książek. Pozycje dotyczą zdrowego odżywiania.

Po przygodzie z „Rodziną zastępczą” grała w serialu kryminalnym TV4 „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”. Skończyła studia pedagogiczne i studium ceramiki. Prywatnie jest mamą czterech pociech: 19-letniej Karoliny, 12-letniej Jagody, 9-letniego Józefa i 2-letniego dwuletniego Lucjana.

Sergiusz Żymełka

Sergiusz Żymełka jeszcze w trakcie pracy nad „Rodziną zastępczą” zagrał jednego z głównych bohaterów w filmie „Tam, gdzie żyją Eskimosi”. Młody aktor nie wybrał jednak show-biznesu i skupił się na nauce, a kierunek kształcenia był daleki od aktorstwa. Studiował psychologię, a później zaczął pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie.

Na srebrnym ekranie występuje tylko gościnnie. Żymełka w 2018 pojawił się w „Barwach szczęścia”, a rok później zagrał u Patryka Vegi. Serialowy Filip Kwiatkowski w „Kobietach mafii 2” wcielił się w dilera narkotyków.

Misheel Jargalsaikhan

Misheel Jargalsaikhan po zakończeniu pracy na planie serialu zniknęła widzom z oczu. Ze względu na studia przeprowadziła się do Wrocławia. Do show-biznesu wróciła w 2015 roku, występując w programie rozrywkowym „Celebrity Splash!”. Wystąpiła też w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie tańczyła w parze z Janem Klimentem. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w drugim sezonie „BrzydUli”.

Aleksandra Szwed

Aleksandra Szwed nie zmieniła branży i jest bardzo aktywna zarówno w mediach społecznościowych jak i zawodowo. Jeszcze w trakcie kręcenia „Rodziny zastępczej” wystąpiła w takich produkcjach jak: „Niania”, „Teraz albo nigdy!” czy „Daleko od noszy”. Po zakończeniu przygody z serialem nie zrezygnowała z kariery. Skończyła kulturoznawstwo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. To jednak nie przeszkodziło jej w zdobywaniu kolejnych ról. Zagrała w „Ojcu Mateuszu”, „Miłości na zakręcie” i „Sexify”. Obecnie możemy oglądać ją w „Pierwszej miłości”.

Serialowa Eliza ma jednak na koncie także inne telewizyjne sukcesy. Aktorka wygrała w finale „Gwiazdy tańczą na lodzie”, a kilka lat później w „Jak oni śpiewają”. Wystąpiła także w „Tańcu z Gwiazdami” i „Star Voice. Gwiazdy mają głos”. W 2019 roku prowadziła program „Ninja Warrior Polska”.

Prywatnie Aleksandra Szwed jest związana z koszykarzem Krzysztofem Białkowskim. Para doczekała się syna i córki.

Aleksander Ihnatowicz

Aleksander Ihnatowicz mimo dziecięcych marzeń o aktorstwie zupełnie porzucił swoją pasję. W kilku wywiadach wyznał, że monotonia kręcenia serialu ostudziła jego zapał. Dwa lata przed ostatnim klapsem na planie „Rodziny zastępczej” postanowił odejść. W 2003 roku pojawił się w kontynuacji produkcji „Tygrysy Europy”, w której występował już wcześniej.

Później porzucił aktorstwo na dobre. Ukończył Politechnikę Warszawską i zajmuje się programowaniem.

