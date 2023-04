Dzień Disneya w Polsacie już w Wielkanocny Poniedziałek. Co przygotowała stacja?

Dzień Disneya w Polsacie od początku cieszy się popularnością. Aby tegoroczna edycja tego filmowego wydarzenia również spodobała się widzom i odniosła sukces, w tym roku też w drugi dzień Świąt Wielkanocnych zaprezentowane zostaną ponadczasowe hity, które z przyjemnością można obejrzeć w gronie rodzinnym. Polsat m.in wyświetli Zaplątanych czy Zwierzogród.

Jest jednak wspólny mianownik, który łączy wszystkie produkcje. Bohaterowie tych ponadczasowych filmów Disneya udowadniają, że walka w obronie dobra przeciw złu ma sens a wiara w siłę marzeń kreuje rzeczywistość. Zapowiadane propozycje filmowe gwarantują doskonałą rozrywkę dla całej rodziny, z mocą pozytywnych emocji.

Wyjątkowy koncert Disneya w telewizji Polsat

Zwieńczeniem tego dnia będzie wyjątkowy koncert 100 lat Disneya o godzinie 20.00. Na scenie wystąpią m.in. Michał Szpak, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kayah, Cleo, Igor Herbut. Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje z takich filmów Disneya, jak: „Kraina lodu”, „Aladyn”, „Król Lew” czy „Piękna i Bestia”. Wykonawcom będzie towarzyszyła Grott Orkiestra. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Kacper Kuszewski.

„Zaplątani” – godzina 6.50

Zarazem animacja i musical, szalona eskapada z przygodami i… włosami, mnóstwem magicznych włosów. Ta pełna ciepła i humoru nowa wersja baśniowej opowieści prezentuje jedną z najpopularniejszych Księżniczek Disneya. Roszpunka jest odważna i niezależna i stanowi wzór do naśladowania. Ale jej historia nie byłaby kompletna bez zaradnego, sprytnego i przystojnego łotrzyka, Flynna oraz… jego konia, którzy stają się dla rezolutnej Roszpunki przepustką do wolności.



„I żyli długo i zaplątani” – godzina 9.00

Animowana, sześciominutowa kontynuacja hitu Walt Disney Animation Studios Zaplątani. Krótko mówiąc, królestwo przygotowuje się do królewskiego ślubu Roszpunki i Flynna. Ale kameleon Pascal i koń Maximus tracą obrączki i ruszają na zwariowane poszukiwania, aby je odzyskać.



„Ratatuj” – godzina 9.15

Animacja, uhonorowana Oscarem® jako Najlepszy film roku. Hit studia Pixar, który w dowcipny sposób dowodzi, że gotować każdy może, lecz tylko nieliczni nieustraszeni będą mistrzami. W Paryżu, sławnej stolicy Francji, świetnym szefem kuchni pragnie zostać… szczur o imieniu Remy.



„Vaiana: Skarb oceanu” – godzina 11.45

Animowana opowieść o przygodach walecznej polinezyjskiej księżniczki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im spotkań z ogromnymi potworami i innych niebezpiecznych wyzwań. Nigdy nie należy poddawać się, nawet w największych opałach!



„Zwierzogród” – godzina 14.00

Komediowo-przygodowa animacja, pochodząca z Walt Disney Animation Studios, a osadzona w nowoczesnej metropolii ssaków o nazwie Zwierzogród. Zdeterminowana, aby się wykazać, funkcjonariuszka Judy Hopps, pierwszy króliczek w policji tego miasta, w swojej pierwszej sprawie podejmuje się rozwiązać zagadkę kryminalną – nawet jeśli oznacza to współpracę z oszustem-lisem Nickiem Bajerem. Każdy może być, kim zechce!



„Księga dżungli” – godzina 16.25

Film przygodowy, nagrodzony Oscarem®. W reżyserii Jona Favreau (Iron Man), na podstawie ponadczasowych opowieści Rudyarda Kiplinga i inspirowana klasycznym filmem animowanym Disneya, Księga dżungli z 2016 roku to zupełnie nowe epickie widowisko o Mowgli’m, chłopcu wychowanym przez rodzinę wilków. Zagrożenie ze strony tygrysa Shere Khana zmusza go do ucieczki z dżungli i chłopiec wyrusza w podróż, podczas której pomagają mu przetrwać pantera Bagheera i niedźwiedź Baloo.Czytaj też:

