Polskie „Selling Sunset”? Powstał program o agentkach nieruchomości z Warszawy

Dotychczas tematyka rynku nieruchomości premium spotkała się z dużym uznaniem m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Australii, a produkcje z tamtych rynków zdobyły popularność na skalę ogólnoświatową. Wystarczy wspomnieć „Selling Sunset” – serial o kulisach pracy agentów real estate w Los Angeles, który doczekał się już pięciu sezonów, czy „L’Agence” o paryskiej rodzinnej agencji nieruchomości luksusowych.

Teraz przyszedł czas na przybliżenie szerszej widowni polskich realiów tej pasjonującej branży. Zabrał się za to Canal+ i już niebawem obejrzeć będziemy mogli pierwsze odcinki „Agentek”.

„Agentki”. O czym będzie program?

„Agentki” to historia kobiet, które swoje marzenia przekuły w sukces. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, profesjonalizmowi i determinacji w dążeniu do celu. Agentki otworzą przed widzami drzwi nieruchomości, do których większość z nas nigdy nie miałaby wstępu. Zapierający dech w piersiach penthouse w centrum Warszawy za, bagatela, 30 mln złotych, czy nowoczesny dom na obrzeżach stolicy z własną siłownią. To dla naszych bohaterek codzienność pracy, której kulisy odsłonią w serii.

W castingu do programu uczestniczyło kilka największych rodzimych agencji nieruchomości. Ostatecznie to The Leader’s została wyróżniona i zaproszona do udziału w programie. Ciekawa historia zdolnych, charyzmatycznych młodych kobiet, które odważnie budują własny biznes, przekonała twórców programu do współpracy z „liderkami”.

– Pomysł zrobienia polskiego programu o rynku nieruchomości premium od razu przypadł mi do serca. Działam na nim już od ponad dekady, a ostatnio razem z moimi wspólniczkami – Alicją Chmurą i Paulą Perz postanowiłyśmy stworzyć własną kobiecą firmę na trudnym, wymagającym i bardzo konkurencyjnym rynku. Wspólnie zrobiłyśmy już ponad tysiąc transakcji, a zdobyte w tym czasie doświadczenie przekuwamy w najlepszą jakość usług – mówi Maria Góralczyk, współwłaścicielka The Leader’s.

Kiedy premiera?

Premiera serii „Agentki” już 8 kwietnia o godz. 12:20 na antenie Canal+ Premium oraz 9 kwietnia w serwisie Canal+ online. Na Canal+ Domo premiera 7 maja o godz. 20:05.

