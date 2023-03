Willa uczestników „Warsaw shore” robi wrażenie. Sami zobaczcie!

Nowy sezon „Warsaw Shore”rozpoczął się z przytupem – biała limuzyna odwiozła uczestników do luksusowej willi pod Warszawą, która na dwa tygodnie zmieniła się w najbardziej imprezowy dom w Polsce. Posiadłość wzbudziła podziw nawet najbardziej doświadczonych ekipowiczów, którzy niejedno już widzieli... I nie ma w tym nic dziwnego.

Jak prezentuje się dom „Ekipy z Warszawy”?

W tej edycji Ekipa zamieszkała w ogromnej willi o powierzchni niemal 1500 metrów kwadratowych. Neoklasycystyczny styl posiadłości z marmurowymi wykończeniami wzbogacają charakterystyczne imprezowe dekoracje i neony. Fasada budynku z daleka lśni różowym blaskiem, a wejścia do domu strzegą dzielne rumaki. Różowy dywan rodem z Shorewood prowadzi gości do centrum wydarzeń – wielkiego salonu wyposażonego w kolorowe kanapy, bar, scenę i strefę fitness. Bo nawet imprezując, trzeba dbać o formę.

Ale sport to nie tylko bieżnia – we wschodnim skrzydle posiadłości znajduje się kryty basen, a plażowe leżaki i palmy przyćmiewają zimową aurę za oknem. Poza tym uczestnicy mają do dyspozycji ogromną łazienkę i coś, co imprezowicze lubią najbardziej – pokój klubowy.

„Warsaw Shore” doczekało się królewskiej pary

Jak na prawdziwy pałac przystało, w jednej z dwóch sypialni znalazło się miejsce również na osobne łóżko dla królewskiej pary tego sezonu – Mileny i Sequento. Jednak każdy ekipowicz wie, że łóżko nie zawsze służy do spania... W domu „Warsaw Shore” nie mogło więc zabraknąć „bzykalni”, do której prowadzą długie, elegancko przystrojone schody w iście bajkowym klimacie.

Nowe odcinki „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” w każdą niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska, a emisja kolejnego z nich już 26 marca. Wszystkie odcinki 18. sezonu będą również dostępne w serwisie Player.pl.

