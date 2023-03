Tym razem nie Krzysztof Ibisz. Znamy zwycięzcę trzeciego odcinka „Twoja twarz brzmi znajomo”

Za nami 3. odcinek 18. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo” w nowej odsłonie. Ostatnio głośno było o zmianach, które wprowadził w programie Edward Miszczak, przechodząc ze stacji TVP do Polsatu. W nowej edycji show nie występują więc Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka w jury, a zamiast nich pojawił się Paweł Domagała. Z kolei Piotra Gąsowskiego, który w imię solidarności z Katarzyną Skrzynecką sam zrezygnował z pracy, zastąpił Maciej Rock.

Nie mniejsze emocje budzą uczestnicy, wśród których pojawił się m.in. Krzysztof Ibisz, pierwszy raz sprawdzając się w roli uczestnika, a nie prowadzącego. Prezenter radził sobie śpiewająco i zwyciężył zarówno pierwszy jak i drugi odcinek.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kto zwyciężył trzeci odcinek?

Już podczas drugiego odcinka „Twoja twarz brzmi znajomo” wysokie noty otrzymał Oskar Cyms i znalazł się na drugim miejscu. Natomiast w trzecim odcinku 21-latek tak doskonale wcielił się w Eminema, że bezkonkurencyjnie wygrał. Gwiazdor wykonał „The Real Slim Shady”, czym oczarował jurorów.

– Jestem pod wrażeniem, choć to już właściwie wyświechtane powiedzenie, więc lepiej powiem, zaimponowałeś mi. Jak można nauczyć się takiej ilość tekstu w tak krótkim czasie? Nie jestem co prawda w stanie stwierdzić, czy tam czegoś nie zmyślałeś, ale jeśli nawet, to miałeś to tak osadzone w każdym geście, w każdym akcencie... ja rozumiem, że to musi lecieć, jak po pacierzu, nie ma czasu się zastanawiać. To musisz mieć tak wbite, że nawet jak cię w nocy budzą, to ty: please, stand up i please, stand up – powiedziała Małgorzata Walewska.

Pod równie wielkim wrażeniem był najświeższy juror Paweł Domaga, który dołączył do programu dopiero w tej edycji. – Ja też nie powiem, że jestem pod wrażeniem, bo to bez sensu, ale ogromny szacunek, bo wiem, ile musiało kosztować cię to pracy, a tej pracy (w tym dobrym sensie) nie było tu widać – podkreślił.

21-latek czek na 100 tysięcy, który zwyciężył przekazał fundacji Siepomaga, a dokładniej małej Zosi, która zmaga się z nowotworem. Drugie miejsce w tym odcinku zajęła Julia Kamińska, która wykonała hit Lady Gagi „Bloody Mary”. Na podium znalazła się też Kasia Kołeczek, która wcieliła się w Toma Odella i zaśpiewała jego przebój „Another Love”.

instagramCzytaj też:

Quiz z serialu „Zbuntowany Anioł”Czytaj też:

Rodzina Rozenek-Majdan jest na diecie wegetariańskiej. Także jej trzyletni syn