„Warsaw Shore” – 18. sezon programu już w niedzielę. Co wydarzy się w pierwszym odcinku?

W pierwszym odcinku 18. sezonu „Warsaw shore” będą powitania, niespodzianki, pocałunki i pierwsze dramy, a na koniec Ekipa wyruszy na premierową imprezę tej edycji!

W nadchodzącej odsłonie programu wzięli udział uczestnicy znani widzom z poprzednich sezonów – Milena Łaszek, Przemysław „Sequento” Skulski, Patryk Spiker, Lena Majewska, Oliwia Dziatkiewicz, Michał „Sarna” Sarnowski, Aleksandra Okrzesik i Wiktoria Robert, a także czworo debiutantów – Angelika Kramer, Marcin Pastuszka, Piotr Nowakowski i Eliasz Zdzitowiecki. Tym razem Ekipa powróci do korzeni i ruszy na podbój stołecznych klubów.

Nowi uczestnicy Ekipy z Warszawy

Sezon rozpocznie się na bogato – biała limuzyna odwiezie uczestników do ekskluzywnej willi pod Warszawą, w której zamieszkają w tym sezonie. Kiedy doświadczeni ekipowicze skończą zwiedzać nowy pałac i nacieszą się swoim towarzystwem, przyjdzie pora na refleksję. Skomplikowane obliczenia doprowadzą ich do prostego wniosku – lada chwila mogą spodziewać się wejścia „świeżaków”. Czy nowi odnajdą się w Ekipie?

Jako pierwszy w willi zjawi się Piotrek, a chwilę później do domu wkroczy Marcin. Oboje szybko wkupią się w łaski weteranów programu, ale Mały najbardziej zadowoli Lenę, serwując jej prywatny pokaz rodem z „Magic Mike’a”. Piotr nie pozostanie jednak w tyle – zaserwuje Oli taniec w stylu... górniczym. Później do towarzystwa dołączą Angelika i Eliasz. Wszyscy nowicjusze przejdą tradycyjny chrzest – czy zaliczą go śpiewająco?

Pierwsze kłótnie i imprezy w „Warsaw shore”

Jak to bywa w „Warsaw Shore” – już pierwszego wieczoru nie zabraknie spin. Ciąg nieporozumień doprowadzi do niemałej awantury. Jednym uda się zakopać topór wojenny, inni pozostaną w napiętych stosunkach. Po burzliwym biforze Ekipa wyruszy w miasto. Na pierwszy ogień – klub La Pose Varsovie.

Nowe odcinki „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 23.00 w MTV Polska, a emisja pierwszego z nich już 19 marca 2023 roku. Wszystkie odcinki 18. sezonu będą również dostępne w serwisie Player.pl.