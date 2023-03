Sandra Kubicka odrzuciła zaloty Leonardo DiCaprio. Wyjaśniła, dlaczego

Sandra Kubicka swoją karierę rozpoczęła za granicą. Kiedy osiągnęła sukces jako modelka, wróciła do kraju i wystąpiła w 10. edycji „Tańca z Gwiazdami”. To sprawiło, że Kubicka stała się z czołowych polskich celebrytek.

Sandra Kubicka prowadzącą randkowy show w TVP

Poza tym, że media nieustannie interesują się życiem prywatnym celebrytki, to Kubicka nie zwalnia tempa i nieustannie angażuje się w nowe projekty. Niedawno gwiazda zdradziła, że została prowadzącą nowe randkowe show TVP „Love me or leave me — Kochaj albo rzuć”. Całość będzie odbywać się na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Tę informację modelka przekazała w śniadaniówce i nie kryła ekscytacji. Pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany 16 marca 2023.

Sandra Kubicka była obiektem zainteresowania Leonardo DiCaprio

Dzięki nowej posadzie modelka jest coraz częściej obecna w formatach TVP. Teraz gwiazda wystąpiła w podcaście „Bądźmy Razem TVP”. W czasie rozmowy zdradziła, że kiedy mieszkała w USA o jej względy zabiegał sam Leonardo DiCaprio. Na prośbę prowadzących opowiedziała też, co było powodem odrzucenia gwiazdora.

– Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da, więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie – wyjaśniła.

Dodała też, że aktor naprawdę był nią zainteresowany. – On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił, pytając, czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę dżentelmen – opowiadała.

