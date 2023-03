„Warsaw Shore” powraca z nowymi twarzami. Kim są debiutanci 18. sezonu?

Nowy, 18. sezon programu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” już 19 marca zagości na antenie MTV Polska. W premierowych odcinkach show nie zabraknie uczestników znanych z poprzednich edycji. Na ekranach zobaczymy m.in. królewską parę – Milenę Łaszek i Przemysława „Sequento” Skulskiego, a o pozytywny vibe jak zwykle zadba Patryk Spiker. Ale do obsady dołączyło też czworo nowych uczestników.

„Warsaw Shore – ekipa z Warszawy”. Kim są debiutanci tego sezonu?

Angelika Kramer, to jedyna dziewczyna, która dołączy do ekipy w tej edycji show. Udział w „Warsaw Shore” nie jest jej telewizyjnym debiutem – Angelika może być widzom znana z 4. sezonu programu „Love Island”. Ma 24 lata i najlepiej bawi się na imprezach techno i house party. Jej pasją jest jazda konna, skoki ze spadochronem i tatuaże. Marzy o przeprowadzce do Australii i otworzeniu własnego baru.

Kolejnym nowym uczestnikiem będzie 24-letni instruktor tańca – Marcin Pastuszka. Brał udział w programie „99 – gra o wszystko” stacji TTV, pojawił się także w „Mam Talent”. Teraz swoje taneczne umiejętności zaprezentuje widzom „Warsaw Shore”, a dodatkowo będzie etatowo zarażał pozytywną energią prosto ze Śląska.

W premierowych odcinkach zobaczymy także Eliasza Zdzitowieckiego. Ma 24 lata i pochodzi z Kostrzyna nad Odrą. Na co dzień pracuje w Berlinie, a po godzinach trenuje sporty walki. Ma na swoim koncie już pierwsze starcia w MMA. W wolnych chwilach imprezuje, spędza czas na siłowni i czyta książki. Marzy o własnym biznesie i założeniu rodziny.

Ostatnim debiutantem 18. sezonu „Warsaw Shore” jest Piotr Nowakowski – 28-letni entuzjasta siłowni i imprez. Na co dzień pracuje jako górnik. Brał udział we wrześniowej, 6. edycji programu „Love Island” i ma zadatki na ekipowego łamacza kobiecych serc.

Premierowe odcinki programu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” już od 19 marca w MTV Polska.

