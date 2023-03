Wpadka w „Dzień Dobry TVN”. Przechodzień nie chciał wystąpić w programie

Programy na żywo wiążą się ze sporym ryzykiem. Nietrudno o pomyłki prowadzących, wypadki czy wpadki. Zdarza się to w każdym programie czy show, które są nagrywane na żywo i nie ma szans na powtórzenie wystąpienia. Wiele razy przekonali się o tym na własnej skórze prowadzący „Pytania na śniadanie” czy „Dzień dobry TVN”.

Niedawno głośno było o prowadzącym „Pytanie na Śniadanie” Łukaszu Nowickim, który dwa dni z rzędu zapowiedział pasmo „Czerwony dywan” tym samym żartem. Prezenterka, która przybliża widzom plotki ze świata gwiazd, nie tylko nie pomogła Nowickiemu, ale wytknęła mu to na wizji.

Przechodzień nie chciał wystąpić w „Dzień Dobry TVN”

Teraz do sporej wpadki doszło w „Dzień Dobry TVN”, ale nie z winy prezentera. Sytuacja miała miejsce podczas prognozy pogody, którą przedstawiał Tomasz Zubilewicz. W piątkowym wydaniu śniadaniówki widzowie przenieśli się do Szyndzielni, czyli na szczyt w Beskidzie Śląskim. Zanim w kadrze ukazał się pogodynek, pojawiły się drzewa. Wówczas widzowie usłyszeli głos mężczyzny. – Ale ja dziękuję bardzo, nie chcę występować u was w telewizji... – padło. Następnie operator przesunął kamerę na Zubilewicza, a razem z nim na ekranie pojawił się przypadkowy przechodzień, który spacerował po lesie.

Prezenter, mając poczucie, że program „Dzień Dobry TVN” emitowany jest na żywo, próbował wybrnąć z niekomfortowej sytuacji. – Dobrze, dobrze, dziękujemy bardzo, że jest pan szczery. Wszystkiego dobrego! Cieszymy się, że się pan zatrzymał. Pan ogląda dobre prognozy pogody – powiedział z uśmiechem na ustach.

