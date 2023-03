Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Olek podejmie przełomową decyzję

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marysi jest ciężko, widząc ile nerwów kosztuje Julkę powrót do szkoły po ostatnich wydarzeniach. Czuje się winna jako matka i nie wie, co jeszcze mogłaby w tej sprawie zrobić. Kinga nie chce jej przeszkadzać, ale musi przekazać jej ważną wiadomość. Ojciec Kaliny rozmawia z nią o zbliżającym się powrocie Magdy do szkoły. Kalina ma co do tego duże obawy.

Briana martwi fakt, że nie może dodzwonić się do Celiny. Chciał zapytać, jak poszła sprzedaż kalendarzy, które stworzył z chłopakami z Wadlewa. Natomiast Franek i Olek mocno przeżywają minioną akcję ratunkową, w której brali udział. Wątpią w sens kontynuowania OSP w ich wsi. W pewnym momencie jednak w Olku coś pęka i podejmuje stanowczą decyzję.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

