Eurowizja 2023. Oto reprezentanci pozostałych państw. Kto wypada najlepiej?

Eurowizja 2023 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny plebiscyt odbędzie się po raz 67. Konkurs odbędzie się w Liverpoolu. Mimo że to Ukraina zwyciężyła w zeszłym roku, to organizatorzy ze względu na trwającą wojnę postanowili przenieść Konkurs Piosenki Eurowizji do Wielkiej Brytanii.

Blanka będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2023

W tym roku Polskę będzie reprezentować Blanka, a dokładnie Blanka Stajkow. Swoim zwycięstwem na preselekcjach do Eurowizji wywołała ogromne emocje i kontrowersje. 23-latka jest DJ-ką, wokalistką i modelką. Urodziła się w Szczecinie, ale jako nastolatka mieszkała w USA. Muzyką zaczęła się pasjonować, gdy miała 14 lat i wtedy też napisała swoją pierwszą piosenkę. W Polsce zrobiło się o niej głośno, gdy spróbowała swoich sił w Top Model.

Eurowizja 2023. Znamy dokładny harmonogram

Mimo że do Eurowizji zostało jeszcze kilka miesięcy, bo odbędzie się dopiero w maju, to już teraz wiemy, kto wystąpi w pierwszym półfinale, a kto w drugim.

9 maja 2023 na międzynarodowej scenie swoje umiejętności zaprezentują przedstawiciele: Chorwacji, Irlandii, Łotwy, Malty, Norwegii, Czech, Holandii, Izraela, Azerbejdżanu, Portugalii, Serbii, Finlandii, Mołdawii, Szwajcarii i Szwecji. 10 najlepszych wykonawców według widzów przejdzie do finału.

Kolejny półfinał odbędzie się 16 maja. Podczas tego koncertu wystąpią reprezentanci: Polski, Armenii, Cypru, Gruzji, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Grecji, Rumunii, Albanii, Słowenii, Litwy, San Marino, Islandii oraz Australii. Z tych wykonawców do finału także zakwalifikuje się tylko dziesięciu.

twitter

Dodatkowo podczas koncertu na scenie pojawi się zwycięzca zeszłorocznego konkursu, który ma zagwarantowany start oraz tzw. Wielka Piątka, czyli kraje z najdłuższym stażem w konkursie i największymi nakładami finansowymi. Wielki finał Eurowizji będzie emitowany 13 maja 2023 roku. Już teraz sprawdźcie, z jakimi utworami wystąpią muzycy.

Chorwacja



Let 3 „Mama šč!”



Irlandia



Wild Youth „We Are One”



Łotwa



Sudden Lights „Aijā”



Malta



The Busker „Dance (Our Own Party)”



Norwegia



Alessandra Male „Queen of Kings”



Czechy



Vesna „My Sister's Crown”



Holandia



Mia Nicolai i Dion Cooper



Izrael



Noa Kirel „Unicorn”



Armenia



Elen Yeremyan



Cypr



Andrew Lambrou



Austria



Teya i Salina



Gruzja



Iru



Belgia



Gustaph „Because of You”



Dania



Reiley „Breaking My Heart”



Estonia



Alika „Bridges”



Grecja



Wiktor Wernikos „What They Say?”



Rumunia



Theodor Andrei „D.G.T. (Off and On)”



Albania



Albina i Familja Kelmendi „Duje”



Słowenia



Joker Out „Carpe Diem”



Litwa



Monika Linkyte „Stay”



San Marino



Piqued Jacks „Like an animal”



Finlandia



Käärijä „Cha Cha Cha”



Polska



Blanka „Solo”



Ukraina



Tvorchi „Heart of Steel”



Hiszpania



Blanca Paloma „Eaea"

