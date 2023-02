Ahlena jednak wykona swój kontrowersyjny utwór w TVP? Jest decyzja

Już w niedzielę, 26 lutego, odbędzie się koncert „Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję”, podczas którego zostanie wyłoniony reprezentant Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Kontrowersyjna uczestniczka preselekcji Eurowizji

Na początku ogłoszono 10 kandydatów, którzy zawalczą o szansę reprezentacji Polski w międzynarodowym konkursie. Media jednak informowały, że pracownicy TVP byli oburzeni jednym z utworów. Mowa o anglojęzycznej piosence Ahleny pt. „Booty”. Temat poruszył Janusz Daszczyński, członek rady programowej TVP.

Daszczyński twierdził, że tekst utworu jest o „du***”. Telewizja Polska miała też się zastanawiać nad zaproponowaniem wokalistce zmiany słów, tak by była mnie „problematyczna”.

Telewizja Polska podjęła decyzję ws. występu Ahleny

Ostatecznie Telewizja Polska podjęła decyzję ws. Ahleny, czyli Magdaleny Pawłowskiej. Jak twierdzi portal Wirtualne Media, piosenka „Booty” nie zostanie wycofana z krajowych eliminacji do konkursu Eurowizji, a wokalistka nie będzie musiała zmieniać słów utworu. „Spółka informuje, że nie ma przesłanek, aby podważyć wybór komisji konkursowej” – czytamy.

Kto będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2023?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany w Liverpoolu. Polskie preselekcje będą emitowane w TVP1 o godzinie 17.30 26 lutego 2023. Jurorzy i widzowie zdecydują, kto będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Poniżej lista kandydatów.

1. Ahlena – Booty

2. Alicja Szemplińska – New home

3. Blanka – Solo

4. Dominik Dudek – Be good

5. Felivers – Never back down

6. Jann – Gladiator

7. Kuba Szmajkowski – You do me

8. Maja Hyży – Never hide

9. Natasza – Lift u up

10. YAN – Champion

