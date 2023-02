Elżbieta Jaworowicz straci pracę? Chodzi o sprawę sprzed lat

Elżbieta Jaworowicz mimo 76 lat wciąż jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Dziennikarka niemal nieprzerwanie od 40 lat prowadzi program „Sprawa dla reportera”. Podczas jej kariery przez Telewizję Polską przewinęło się już 20 prezesów stacji.

Kontrowersje w programie „Sprawa dla reportera”

„Sprawa dla reportera” od lat jest jednym ze sztampowych formatów TVP. Gospodynią programu jest Elżbieta Jaworowicz, która razem z ekspertami i gośćmi porusza najważniejsze tematy dla Polaków. Mimo ogromnej popularności w programie nie brakuje kontrowersji. Wielokrotnie dochodziło w nim do awantur, krzyków czy nawet płaczu.

To koniec kariery Elżbiety Jaworowicz?

Sama prowadząca także nie unika kontrowersji. Elżbieta Jaworowicz ma na swoim koncie kilka procesów cywilnych, a teraz media donoszą, że sprawa posunęła się jeszcze dalej. Jak czytamy na portalu Pomponik, w 2019 roku prezenterka miała wdać się w przepychankę z kontrowersyjnym publicystą i politykiem.

„Gwiazda TVP przegrała kilka procesów cywilnych i musiała przepraszać swoje »ofiary«, ma też za sobą głośną sprawę karną zakończoną wyrokiem za »napaść« na byłego posła i dwukrotnego kandydata na urząd Prezydenta RP, dziennikarza i publicystę Leszka Bubla. 26 lipca 2017 roku w korytarzu w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa doszło do awantury pomiędzy Elżbietą Jaworowicz a Leszkiem Bublem, który wcześniej pozwał dziennikarkę za »przeinaczanie i fałszowanie faktów«. Spotkanie w sądzie zakończyło się pyskówką i przepychanką, podczas której Bubel został przez gwiazdę TVP kopnięty, co wystarczyło mu, by wytoczyć jej proces za... pobicie” – twierdzi portal.

Jaworowicz straci pracę przez sprawę sprzed lat?

Ostatecznie sąd zdecydował, że to Elżbieta Jaworowicz jest winna i musi zapłacić 18 tysięcy złotych. Według mediów cała sprawa ma być na tyle poważna, że gwiazda może stracić swoją pozycję. Wszystko przez brak sympatii ze strony nowego pracodawcy, a także widzów, którzy podobno odchodzą od programu. Główna zainteresowana ma nie odnosić się do tych rewelacji, ale w gmachu Telewizji Polskiej pojawia się coraz więcej plotek o końcu jej kariery.

„Ostatnio na Woronicza coraz głośniej mówi się o tym, że jej pozycja w stacji nie jest już tak mocna. Prezes Jacek Kurski był wielkim fanem dziennikarki, czego ponoć nie można powiedzieć o obecnym” – czytamy.

