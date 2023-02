To koniec związku Tomka i Kasi z „Rolnik szuka żony”? Usunęli wspólne zdjęcia

„Rolnik szuka żony” jest uwielbiany przez widzów. Mimo że za nami dziewiąta edycja, to format ciągle cieszy się ogromną popularnością. Jako jeden z nielicznych programów randkowych odnosi niezaprzeczalny sukces w łączeniu uczestników w pary. Wielu z nich znalazło prawdziwą miłość i założyło rodziny, a swoje losy do tej pory dokumentują w mediach społecznościowych.

Kasia i Tomek z „Rolnik szuka żony”

Jedną z takich par była Kasia i Tomek z 9. edycji, którzy tuż po zakończeniu show lubili pokazywać swój wspólne życie. Mimo że początkowo młody rolnik odrzucił właśnie Kasię, to chwilę później zmienił zdanie.

Zuza, która była jego pierwszym wyborem rozczarowała go swoim zbyt imprezowym charakterem. Argumentował to tym, że dziewczyna miała być spokojna, a według niego tylko udawała. Z tego powodu zakończył z nią relację. Natomiast w finale okazało się, że dał jeszcze jedną szansę Kasi, którą wcześniej odesłał do domu.

Tomek i Kasia z „Rolnik szuka żony” rozstali się? Zniknęły ich wspólne zdjęcia

Przez kilkanaście tygodni wydawało się, że Kasia i Tomek będą ze sobą do końca życia. Pojawiły się nawet plotki o zaręczynach, okazuje się jednak, że mimo nadziei fanów, do niczego takiego nie dojdzie.

Internauci zauważyli, że na profilach zarówno Kasi jak i Tomka zniknęły wspólne zdjęcia. Nie oznacza, to, że uczestnicy ostatniej edycji „Rolnik szuka żony” przestali być aktywni w mediach społecznościowych – wręcz przeciwnie. Fani zapytali zarówno rolnika jak i jego wybrankę, co się stało. „A gdzie zdjęcia z Kasią?”; „Zauważyłam, że nie mają już oboje wspólnych zdjęć” – m.in. możemy przeczytać. Niestety zarówno Tomek jak i Kasia nabrali wody w usta.

Czytaj też:

Cichopek i Kurzajewski zrezygnowali z zakupu wspólnego domu. Wiemy, dlaczegoCzytaj też:

Szybki QUIZ. Rozpoznaj serial telewizyjny po jednym kadrze!