Sandra Kubicka zadebiutuje w nowej roli w TVP. „To pierwszy taki program w Polsce”

Sandra Kubicka swoją karierę rozpoczęła za granicą. Kiedy osiągnęła sukces jako modelka, wróciła do kraju i wystąpiła w 10. edycji „Tańca z Gwiazdami”. To sprawiło, że Kubicka stała się z czołowych polskich celebrytek.

Również życie osobiste Sandry Kubickiej budzi nie lada zainteresowanie mediów. Gwiazda już od dłuższego czasu jest w związku z Baronem. Mimo że raz na jakiś czas pojawiają się plotki o ich rozstaniu, to wygląda na to, że związek modelki i muzyka wciąż ma się dobrze. Para chętnie chwali się wspólnymi wyjazdami i niespodziankami, które regularnie sobie organizują.

Sandra Kubicka zadebiutuje w nowej roli. Będzie prowadzącą program TVP

Wygląda na to, że Sandra Kubicka jest taką ekspertką od związków, że TVP postanowiła to wykorzystać. Podczas wtorkowego odcinka „Pytanie na Śniadanie”, gwiazda zdradziła, że została prowadzącą nowe randkowe show „Love me or leave me — Kochaj albo rzuć”.

Celebrytka nie ukrywała ekscytacji. Jak zdradziła, w show wystąpią pary, które zamierzają się pobrać, a przed nimi zostaną postawione różne wyzwania. – Jest o parach, które chcą sprawdzić, jak dobrze są dobrane. Poddaliśmy ich próbom, które prędzej czy później stanęłyby na drodze ich związków. Przepiękna historia – tłumaczyła wybranka Barona.

Całość będzie odbywać się na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Jak zapowiada celebrytka, program będzie inny niż wszystkie dotychczas. – To pierwszy taki program w Polsce, który nie jest oparty wyłącznie na emocjach typowych dla reality, ale również mamy ekspertów na planie, terapeutów, psychologów, którzy są w stanie im pomóc – podkreśliła Kubicka.

„Love me or leave me — Kochaj albo rzuć” zadebiutuje na antenie TVP już 16 marca 2023 roku.

