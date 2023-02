Emilka w „Barwach szczęścia” zeswata Natalię z Cezarym?

Ewa dzwoni do Alicji po pomoc, bo jej dziadek zmarł, a babcia kompletnie się załamała. Dziennikarka staje na wysokości zadania i pomaga Żeleńskiej w załatwieniu wszystkich formalności, ale także wspiera załamaną nastolatkę. Elżbieta prosi później Umińską oraz Chowańskiego, by w przypadku jej śmierci przejęli wspólnie opiekę nad jej wnuczką.

Marcin proponuje Renacie, by się do niego przeprowadziła, ale dziewczyna ma wątpliwości, z czego zwierza się Dominice. Kodur jednak stawia na swoim i po południu zakochani świętują już we wspólnym domu. Policjant odbiera jednak telefon od prokuratora i znów wraca do pracy.

Herman prosi Natalię, by pomogła mu zorganizować wizytę niewidomych dzieci w stadninie Rawiczów. Prawniczka załatwia mu od razu spotkanie z Cezarym, a biznesmen poznaje przy okazji także Emilkę, która jak zwykle mówi o kilka słów za dużo. Uznaje bowiem, że Rawicz jest dla jej ciotki świetnym materiałem na ukochanego.

Serial „Barwy szczęścia”

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Ciekawostki o filmie „Titanic”. Jego produkcja kosztowała więcej niż budowa statkuCzytaj też:

Zawirowania w „Pierwszej miłości”. Ewelina zerwie zaręczyny?