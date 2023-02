Koniec z  Boomerangiem. Kanał dla dzieci zmienia nazwę

W sobotę 18 marca 2023 roku kanał Boomerang w Polsce oraz CEE zmieni nazwę na Cartoonito. Działanie to jest częścią globalnej strategii Warner Bros. Discovery, która wprowadza nową markę dla przedszkolaków w regionie EMEA. Poza zmianą logo i kolorystyki, Cartoonito będzie miało również odświeżoną oprawę graficzną oraz premierowe produkcje – „Batwheels”, „Królik Bugs: nowe konstrukcje” i wiele innych.

Cartoonito zastąpi Boomerang

Już we wrześniu do ramówki Boomeranga wprowadzono wiele produkcji z portfolio Cartoonito w specjalnym bloku programowym emitowanym codziennie od 8:00 do 14:00. Od 18 marca 2023 roku widzowie będą mogli oglądać swoje ulubione seriale animowane przez całą dobę na kanale Cartoonito. Zmiany dotyczą również innych platform nadawcy: kanał YouTube Boomerang zmienił się w Cartoonito Polska, już wkrótce ruszy strona www.cartoonito.pl, a media społecznościowe zostaną rozszerzone o instagramowy profil @cartoonitopl.

Cartoonito – nowy kanał dla dzieci

Cartoonito to kanał telewizyjny, stworzony z myślą o dzieciach w wieku 2-6 lat, ich rodzicach i opiekunach, oferujący radosną i bezpieczną przestrzeń, gdzie maluchy zawsze mogą być sobą. W ramówce stacji znajdą się produkcje, których fabuła i bohaterowie nauczą dzieci wytrwałości, pracy zespołowej, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, dobroci, umiejętności słuchania i kreatywności – wszystkiego, czego przedszkolaki potrzebują, by stać się troskliwymi członkami społeczności.

Rebranding kanału zbiega się z długo wyczekiwaną premierą serialu „Batwheels” osadzonego w świecie uniwersum DC.

