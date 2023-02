Sprawdzamy program telewizyjny na sobotę. Na widzów czeka kilka dobrych tytułów

„21 mostów” – 21:30 TVP 1



Zhańbiony detektyw nowojorskiej policji otrzymuje szansę na odkupienie.



„Gra o przyszłość” – 23:20 TVP 1



Ivo, były piłkarz, jest uzależniony od hazardu. Popada w konflikt z prawem. Po wyjściu z więzienia nawiązuje romans z pielęgniarką, Verą. Syn Very jest dobrze zapowiadającym się piłkarzem.



„Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie” – 23:00 TVP 2



Młody i przystojny fakir Aja opuszcza Indie i wyrusza do Paryża. Zakochuje się w ślicznej Marie. W wyniku zbiegu okoliczności fakir zostaje uwięziony w szafie. Wyrusza w podróż przez Europę.



„Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów” – 20:00 Polsat



Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. Wkrótce jednak pojawia się ich matka, która porywa leniwca. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafiają do krainy zamieszkanej przez dinozaury.



„Dlaczego nie!” – 22:05 Polsat



W pogoni za marzeniami Małgosia trafia do Warszawy. Tu z sukcesem kończy studia na Akademii Sztuk Pięknych. Gdy nieoczekiwanie znajduje pracę w agencji reklamowej, jej życie szybko się zmienia.



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” – 20:00 TVN



Opowieść o człowieku, który rodzi się jako starzec, a wraz z upływem czasu młodnieje. Gdy bohater poznaje kobietę swego życia, proces niebywałej przemiany prowadzi do rozpadu związku.



„Chłopak z sąsiedztwa” – 23:35 TVN



Rozwiedziona nauczycielka spędza noc z nastoletnim sąsiadem. Gdy próbuje zakończyć znajomość, Noah nie przyjmuje odtrącenia. Nakręca spiralę terroru, która prowadzi do tragicznego finału.



„Agatha i morderstwa o północy” – 22:30 Epic Drama



Agatha sprzedaje swoją powieść prywatnemu kupcowi, bibliofilowi. Spotkanie ma miejsce w hotelu w Londynie, ale mimo obecności dawnego przyjaciela, sprawy nie idą zgodnie z planem.



„Kosmiczni kowboje” – 14:30 TVN 7



Rosyjski satelita telekomunikacyjny uległ awarii i zmierza w kierunku Ziemi. Ekipa emerytowanych wojskowych specjalistów wyrusza do akcji ratunkowej.



„Player One” – 17:10 TVN 7



Świat pogrąża się w chaosie. Wade czuje, że żyje wyłącznie wtedy, kiedy ucieka do OASIS. Gdy zorganizowany zostaje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą jest kontrola nad nim, podejmuje wyzwanie.



„Król Skorpion” – 20:00 TVN 7



Wódz Memnon wierzy, że jego przeznaczeniem jest panowanie nad światem jako legendarny Król Skorpion. Zabija więc wszystkich, którzy stawiają mu opór.



„Adwokat diabła” – 21:55 TVN 7



Błyskotliwy i ambitny adwokat, skuszony możliwością dużych zarobków, wyjeżdża do Nowego Jorku, gdzie podejmuje pracę w kancelarii adwokackiej Johna Miltona. Za sławę i pieniądze płaci najwyższą cenę.



„Śmiertelna rozgrywka” – 22:00 TV Puls



Agenci CIA otrzymali informację, że grupa ekstremistów zamierza połączyć siły z kartelem narkotykowym. John Harmon tworzy oddział, który ma za zadanie zniszczenie powstającej grupy przestępczej.



„Zabójca” – 21:55 TV Puls 2



Amerykański dziennikarz wraz z grupą wczasowiczów udają się w rejs po rzece. Kapitan statku daje się namówić na zmianę kursu. Wpływa na niezbadaną część akwenu.



„[Rec] III: Geneza” – 23:55 TV Puls 2



Prequel serii hiszpańskich filmów grozy. Opowieść o ślubie i weselu Klary i Kolda, które za sprawą jednego z krewnych zamieniają się w horror.Czytaj też:

Quiz z filmu „Zemsta”. Pamiętasz polski klasyk?Czytaj też:

Znamy datę premiery nowego „Gladiatora”. Paul Mescal w głównej roli?