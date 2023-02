Roxie Węgiel straciła posadę w TVP. Powodem jej nowy wizerunek?

Po sukcesie pierwszej edycji „You Can Dance. Nowa Generacja” TVP zdecydowało się na emisję kolejnej części tanecznego show. Dzieci w wieku 8-13 lat próbują swoich sił na scenie „You Can Dance”, a ich poczynania oceniać będzie jury w odświeżonym składzie. Za jurorskim stołem zasiądą: choreograf Agustin Egurrola, aktorka Katarzyna Cichopek oraz tancerka Ida Nowakowska-Herndon. Ze względu na to, że ta ostatnia była prowadzącą program, teraz ta rola przypadła Edycie Herbuś.

Roxie Węgiel nie pojawi się w „You Can Dance”

To jednak nie koniec zmian w show TVP. Jak donosi „Super Express”, zabraknie znanej twarzy. Z medialnych informacji wynika, że z programem żegna się Roxie Węgiel. W pierwszej części młoda wokalistka wspierała młodych tancerzy za kulisami. W tym tygodniu zapadła decyzja o zwolnieniu 18-latki jednak sama Węgiel podejrzewała, że już wcześniej. Gwiazda nie ukrywała, że w roli prowadzącej nie czuje się najlepiej.

– Nie czułam się dobrze w roli prowadzącej, serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka – mówiła wówczas i przyznała, że miała problemy z opanowaniem scenariusza, bo jest zbyt spontaniczna.

Roxie Węgiel straciła pracę w TVP przez wizerunek?

Nieoficjalnie mówi się, że powodem rozstania „You Can Dance. Nowa Generacja” z Roxie Węgiel ma być jej nowy wizerunek. Niedawno gwiazda skończyła 18 lat, a już od dłuższego czasu stawia na kobiecość. Jej kreacje są drapieżne i odważne. Zmieniła także styl muzyczny. Głośno też było o jej związku z 26-letnim partnerem, który ma dziecko z poprzednią partnerką.

„Super Express” dowiedział się, że to stanowisko obejmie Aleksander Sikora, który widzom TVP jest dobrze znany z „Pytania na Śniadanie”.

