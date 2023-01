Skrzynecka zdradziła, czy zamierza oglądać kolejną edycją „Twoja twarz brzmi znajomo”

Ostatnie tygodnie obfitują w wiele zwrotów akcji związanych z programem „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Na początek Polsat zaserwował fanom informacje, że w jury nie będzie już zasiadać Katarzyna Skrzynecka. Wcześniej okazało się, że stacja rozstała się z Michałem Wiśniewskim. Wokalista nie ukrywał, że decyzja o zmianach w show zależy od nowego szefa Edwarda Miszczaka.

Zmiany w „Twoja twarz brzmi znajomo”

To jednak nie koniec zmian w polsatowskim show. Wśród uczestników, którzy widzowie znają z telewizji, mina i estrady, po raz pierwszy w tej edycji wystąpi uczestnik wyłoniony podczas castingów.

Kolejną zmianą jest pierwsza w historii programu zmiana prowadzącego. Po 9. latach Piotra Gąsiewskiego zastąpi Maciej Rock. Poprzedni prezenter postanowił odejść ze względu na zwolnienie jego przyjaciółki Katarzyny Skrzyneckiej.

Skrzynecka o „Twoja twarz brzmi znajomo”

W rozmowie z Plejadą Katarzyna Skrzynecka odniosła się do zmian, które zaszły w formacie. Artystka zdradziła, jakimi obecnie emocjami darzy show. – Bardzo się cieszę, że program pozostaje na antenie, bo to jest piękny program, pełen cudownej muzyki, szczerych wzruszeń, radości i wielkiego poczucia humoru. Najpiękniejszych emocji. To jest jeden z największych walorów tego programu. Oczywiście też niesamowite transformacje i to, jak dalece można przeistoczyć się w inną postać z pomocą absolutnych arcymistrzów charakteryzacji – podkreśliła.

W dalszej części aktorka nie ukrywała, że będzie jej żal współpracy. – Dla wszystkich, którzy tak jak ja kiedykolwiek śpiewali w tym programie lub podziwiali te piękne występy za stołem jurorskim, to jest wspaniała artystyczna przygoda życia. Będę tęsknić, podziwiać i wspierać – powiedziała Katarzyna Skrzynecka.

Katarzyna Skrzynecka nie zamierza oglądać „Twoja twarz brzmi znajomo”?

Artystka w rozmowie z portalem przyznała też, ze rzadko kiedy ma okazję oglądać premierowe odcinki „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zapytana, czy będzie śledzić kolejną edycję, odparła: Wątpię, bo w piątki wieczorem zazwyczaj gram spektakle i nigdy nie oglądałam naszego programu wtedy, gdy był emitowany w telewizji, bo zawsze w weekendy jestem w teatrze. Ale często oglądałam niedzielne powtórki popołudniowe, a potem jechałam na spektakl. Trzymam kciuki za nowych uczestników.

Czytaj też:

Niania Archiego ciepło o Harrym i Meghan. Ujawniła kulisy spotkania z SussexamiCzytaj też:

TVP nagrywa nowy teleturniej. Prowadzącym Kammel i Brzózka