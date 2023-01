Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. Jak wyglądała przed zabiegami?

Dagmara Kaźmierska wciąż uwielbia szokować swoich fanów. Mimo że program, dzięki któremu zdobyła sławę, nie jest już nagrywany, to gwiazda dalej podtrzymuje zainteresowanie internautów. Teraz pochwaliła się, jak wyglądała przed zabiegami.

Dagmara z „Królowych życia” cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów

Dagmara Kaźmierska nie narzeka na nudę w życiu. Celebrytka ma za sobą pobyt w więzieniu, ale też szalone życie pełne luksusów, które przez kilka lat dokumentowała ekipa telewizyjna. Niestety na początku czerwca ubiegłego roku stacja TTV poinformowała, że „Królowe życia” po 12 latach znikają z anteny. Program ukazywał codzienne życie bohaterów, którzy odnieśli ogromny sukces, biorąc życie w swoje ręce.

W ostatnim wywiadzie Kaźmierska wyznała, że powodem odejścia z telewizji było zmęczenie i wypalenie. Gwiazda dodała, że obecnie, kiedy ma więcej czasu dla siebie, znów czuje „wiatr w żaglach”. Podkreśliła, że ma więcej wigoru i jest gotowa na nowe wyzwania.

Jak przed zabiegami wyglądała Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska jest w stałym kontakcie z fanami. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często publikuje prywatne fotografie. Teraz gwiazda „Królowych życia” pokazała zdjęcie sprzed lat, które zostało zrobione kilka dni po 18. urodzinach.

Kaźmierska ma na sobie krótkie dżinsowe szorty, skórzaną kurtkę i kowbojki. Na pierwszy rzut oka widać, że gwiazda już wtedy miała słabość do biżuterii. Ma na sobie duże kolczyki, kilka łańcuszków i zegarek. Kaźmierska wyznała, że wówczas bardzo się z niego cieszyła i ma go do dziś. „Człowiek kiedyś z takich drobnych rzeczy miał niesamowitą radochę” – napisała z nostalgią.

