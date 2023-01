Dziennikarka TVN24 pożegnała się ze stacją. „Ciąg dalszy nastąpi”

Daria Górka była związana z TVN24 od ponad ośmiu lat. Przygotowywała głównie reportaże do programu TVN24 „Czarno na białym”. Była także autorką cyklu „Za zamkniętymi drzwiami”, który trafił do serwisu TVN24 GO. Prowadziła programy w stacji TVN24 BiS (m.in. "Dzień na BiS" czy "Alarm dla Ziemi"). W 2019 roku wydała książkę o ofiarach przemocy domowej pt. „Aż do śmierci. Prawdziwe historie przemocy domowej, która zmusza ofiarę do zbrodni”.

Daria Górka odchodzi z TVN24. „Wybaczcie, że długo milczałam”

O rozstaniu ze stacją TVN24 poinformowała na Instagramie. „Nieczęsto rzuca się prace, którą się kocha. Dlatego wybaczcie mi, że tak długo na ten temat milczałam. Nie było też oficjalnych maili, podziękowań i pożegnań, ale podziękować chcę... Za 8,5 roku mojej pracy w TVN24, za szkołę zawodu i życia, za wszystko, czego się nauczyłam i wszystkim, którzy sprawili, że dziennikarstwo to moja grupa krwi. Grupy krwi nie zmieniam. Obiecuję. Ciąg dalszy nastąpi” – napisała.

instagram

Wirtualne Media informowały, że TVN24 w listopadzie ubiegłego roku zostało nowym liderem oglądalności wśród kanałów informacyjnych, wyprzedzając TVP Info. Największy wzrost odnotował kanał Wydarzenia24, a najniższy – News24, która dopiero w listopadzie trafiła do oferty UPC i Play.



Czytaj też:

Dziennikarka TVN24 starła się z Müllerem. „Niech się pani redaktor nie stresuje”Czytaj też:

Kolejna odsłona sporu między TVN a KRRiT. Sąd podjął ostateczną decyzję