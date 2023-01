Jakimowicz i Popek dali popis na scenie programu „W kontrze”. Dziennikarz wbił szpilę Ogórek

Program „W kontrze” wystartował w 2020 roku i od początku jego prowadzącymi byli Magdalena Ogórek oraz Jarosław Jakimowicz. W grudniu 2021 roku dziennikarka zniknęła z programu, a widzowie dowiedzieli się, że powodem tego stanu rzeczy, jest jej zakażenie koronawirusem. Ogórek jednak już nigdy nie wróciła na plan. Na początku zastępowała ją Agnieszka Oszczyk, a w sierpniu 2022 roku u boku Jakimowicza zobaczyliśmy Annę Popek.

Zabawne sceny w programie „W kontrze”. Jakimowicz udaje, że gra, Popek tańczy

Ostatni odcinek „W kontrze” rozpoczął się od zaprezentowania widzom muzyki mariachi. Ta wyraźnie poniosła Jarosława Jakimowicza, który zaczął udawać, że gra na gitarze. Z kolei Anna Popek zaczęła tańczyć.

„Jaki będzie finał tej sceny?” — zapytała dziennikarka. „Finał będzie taki, że jutro napiszą: Jakimowicz znowu grał na gitarze w TVP Info, tak jak kiedyś dla pewnej blondynki. Wolę brunetki” – odpowiedział Jakimowicz.

Jakimowicz już kiedyś „grał”. Dla Magdaleny Ogórek

Dziennikarz nawiązywał do innej słynnej sytuacji programu. W styczniu 2021 roku szeroko komentowane było to, jak w jednym z odcinków nagle Jakimowiczowi podano gitarę, on zaczął udawać, że gra do przeboju Modern Talking, a Magdalena Ogórek zaczęła tańczyć. Wszystko do tej pory obejrzeć możemy w internecie.

Po popisach scenicznych Popek i Jakimowicza w sieci zaroiło się od komentarzy. „Dobrze zainwestowane miliardy”; „2,7 mld”; „Jest 9 rano a ja już mam dość internetów”; „Siatkówka mi się odkleiła”; „Na to idą pieniądze suwerena” – czytamy.

