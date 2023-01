Cichopek zadała fanom pytanie, wylał się na nią hejt. Wszystko przez... włosy

Kilkanaście godzin temu Katarzyna Cichopek zamieściła na Instagramie kilka fotek zrobionych na planie programu „You Can Dane” Telewizji Polskiej. „Mogę liczyć na waszą obecność przed telewizorami? A w ogóle lubicie tańczyć?” – zapytała swoich obserwujących. Nie doczekała się jednak odpowiedzi na swoje pytania. W zamian w sekcji komentarzy pojawiła się lawina wpisów... krytykująca jej włosy.

„Bardzo zniszczone włosy”; „Kaśka nie tego swoim włosom.. są boskie kiedy są naturalne”; „Śliczna kobieta, ale włosy.”..; „Matko jakie włosy, tragedia”; „Nie poznałam Kasiu co sie wydarzyło? Ktoś zawalił!”; „Super Pani wygląda tylko włosy jakieś takie…spalone?”; „Włosy zniszczone jak Polska przez PiS”; „Aż boli jak się patrzy na włosy”; „Włosy straszne jakie popalone, proszę zmienić fryzjera”; „Włosy porażka” – to tylko część z wpisów, które znalazły się pod postem Cichopek.

Cichopek jurorką w „You Can Dance”. Fani nie są zadowoleni

Katarzyna Cichopek ma doświadczenie taneczne, które zdobyła już w 2005 roku, biorąc udział w programie „Taniec z gwiazdami”, który to zwyciężyła, będąc w parze z Marcinem Hakielem. Na fali popularności zdobytej dzięki udziałowi w Tańcu z gwiazdami wraz z Hakielem otworzyła pierwszą placówkę szkoły tańca o nazwie „Hakiel – Akademia Tańca” w Warszawie, nagrała serię płyt DVD z kursem tańca pt. „Taniec krok po kroku” i wydała książkę pt. „Szkoła tańca”, a 1 września 2007, reprezentując Polskę, zajęła czwarte miejsce w finale 1. Konkursu Tańca Eurowizji w Londynie. Mimo to w sieci nie brakuje opinii, że gwiazda nie powinna zostać jurorką w show „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Po ogłoszeniu, że widzowie zobaczą ją w programie w tej roli, w sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy. Przeważały te, w których internauci twierdzili, że to Marcin Hakiel, były mąż aktorki, powinien zająć to miejsce w show.

Czytaj też:

Lisa Marie Presley nie żyje. Kim była? Po ojcu odziedziczyła muzyczny talentCzytaj też:

QUIZ. Wygrałbyś milion w „Milionerach”? Te pytania padły w finale